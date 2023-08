Sommermärchenpark im Rhododendronpark Graal-Müritz

Das Licht tanzt auf den Flächen und bricht sich Bahn auf die Lichtungen, die zwischen alten Buchen und meterhohen Rhododendren zum Verweilen einladen, am 9. August 2023 im Sommermärchenpark. Hier sind der Fantasie rund um Märchenhaftes keine Grenzen gesetzt. Fabelwesen und Akrobaten, Zauberei und Musik laden ein, auf geschmückten Flächen zu staunen, anzufassen und zu erleben. Verkleiden gehört natürlich dazu und wird mit einen reduzierten Eintrittspreis belohnt.Der 4,5 Hektar große Rhododendronpark mitten im Ostseeheilbad Graal-Müritz bietet die ideale Kulisse für ein wundervolles Familienprogramm. Wandelnde Waldelfen und Trolle, geschickte Hochseilartisten, eine kluge Wahrsagerin in ihrem kleinen Zelt, ein munterer Zauberer und viele mehr entführen für eine kurze Zeit in die Welt der Fantasie.Von Seiltanz bis Fakir gibt es vieles zu bestaunen. Mitmachen ist erwünscht. Wer sich selbst an Zirkusrequisiten oder an verschiedenen Instrumenten – wie Didgeridoo, Percussion, Flöte, Maultrommel, Glockenspiel sowie E-Gitarre – ausprobieren möchte, ist willkommen. Für die Kleinen dreht sich ein liebevoll gestaltetes Schweinekarussell durch reine Menschenkraft. Als besonderes Highlight und Finale wird ein fabelhaftes Märchenvarieté »Der Eine und Der Andere« von Kaspar Gross & Arne Lifson (Küstenkultur GbR) präsentiert.Wenn Hunger aufkommt, wird dieser im Bereich »Tischlein, deck dich!« gestillt. So wird der Ferientag zu einem ganz besonderen Erlebnis.Die Eintrittspreise liegen bei 18,- € für Erwachsene – Kinder bis 14 Jahren zahlen 10,- €. Der Kinderpreis reduziert sich um bis zu 2,- €, wenn die kleinen Gäste märchenhaft kostümiert erscheinen und mindestens einen Gefährten (Freund oder Freundin) mitbringen. So wird der Sommermärchenpark durch die fantasievolle Kleidung der Gäste noch märchenhafter.Tickets werden im Haus des Gastes Graal-Müritz, an der Tageskasse im Park oder online unter events.graal-mueritz.de verkauft. Am Veranstaltungstag sind die Zugänge Fischerweg und Heimatmuseum/Parkstraße geöffnet.Der Einlass beginnt ab 14:30 Uhr.Tourismus- und Kur GmbH Graal-Müritz, Rostocker Str. 3, 18181 Graal-Müritz | Tel.: 038206 7030Küstenkultur GbR | Kaspar Gross & Arne Lifson, Zum Bornkoppelweg 41, 18184 Roggentin | kuestenkultur.com