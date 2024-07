Seebrückenfest 2024 | Ostseeheilbad Graal-Müritz

Vom 19. bis 21. Juli 2024 lockt das dreitägige Seebrückenfest nach Graal-Müritz. Das Seebrückenfest in Graal-Müritz ist mehr als nur ein Fest – es ist eine Einladung, gemeinsam unvergessliche Momente zu erleben und die Schönheit der Ostsee zu entdecken.Graal-Müritz freut sich auf alle Besucher. Direkt auf dem Seebrückenvorplatz erwartet die Gäste ein abwechslungsreiches maritimes Programm für Kinder und Erwachsene. Es reicht von mitreißenden Konzerten von Salsa bis Saxophon und Tanz zu aktuellen Hits. Kulinarisches für jeden Geschmack ist an Bord und bietet eine perfekte Mischung aus Unterhaltung, Kultur und Genuss. Die malerische Ostseekulisse, die Seebrücke und der lange feinsandige Strand laden zum Verweilen, Entspannen und Genießen ein.Ein spektakuläres Höhenfeuerwerk bildet am Sonntagabend den krönenden Abschluss des Festes. Es lässt den Himmel über Graal-Müritz in bunten Farben erstrahlen und bietet ein unvergessliches nächtliches Schauspiel für die Besucher.Der Eintritt zu allen Veranstaltungen des Seebrückenfestes ist frei. Weitere Informationen und das detaillierte Programm des Seebrückenfestes sind auf der Internetseite events.graal-mueritz.de zu finden.Übrigens, am Freitagabend eröffnet die Band ARTUR ( arturundband.de ) das Fest musikalisch.Freitag, 19. Juli 202411:00 Uhr: Warm up12:00 Uhr: Misses Sunshine15:00 Uhr: Duo LA19:00 Uhr: Ostseewelle-DJ Ste?en Manthei20:00 Uhr: Artur | arturundband.deSamstag, 20. Juli 202411:00 Uhr: Warm up13:00 Uhr: Klaus Laas | maritime Moderation16:00 Uhr: Saoco Trio | karibische Musik19:00 Uhr: Ostseewelle-Party mit DJ Steffen Lehmann20:00 Uhr: Livemusik | Mr. Douglas - Top 40 BandSonntag, 21. Juli 202410:00 Uhr: Gottesdienst | Kirchengemeinde Graal-Müritz15:00 Uhr: Käpt‘n Alfred | maritimes Kinderprogramm in der Musikmuschel15:00 Uhr: Leona Heine | Singer/Songwriterin17:00 Uhr: Miss Saxx Heidi (Saxophonistin) & DJ Paule19:00 Uhr: DJ Paule20:00 Uhr: Livemusik | Marcus 2.0 | Top 40 Duo22:30 Uhr: Feuerwerk (das Finale)Programmänderungen/-anpassungen bleiben vorbehalten.Ausrichter / Veranstalter:Highlights Event ManagementHeiko LangeUlmenstr. 3418057 RostockTelefon: 0173 8816069highlights-event-management.dein Kooperation mit der:Tourismus- und Kur GmbH Graal-MüritzRostocker Str. 3, 18181 Graal-Müritzevents.graal-mueritz.de