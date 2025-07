Seebrückenfest 2025: Ein unvergessliches Familienwochenende in Graal-Müritz

Vom 18. bis 20. Juli 2025 lädt das Seebrückenfest im Ostseeheilbad Graal-Müritz zu einem unvergesslichen Sommerwochenende für die ganze Familie ein. Am Seebrückenvorplatz erwartet die Besucher ein vielfältiges Programm mit Live-Musik, Kleinkunst, kulinarischen Köstlichkeiten und einem spektakulären Höhenfeuerwerk.Das Seebrückenfest bietet vom Eröffnungskonzert mit Luna Soul am Freitagabend bis zur abschließenden Feuerwerksshow am Sonntag ein buntes Programm. Highlights sind die Piratenshow »Chris de Flambö«, die Partyband Upbeat aus Rostock, ein Mitmachzirkus für Kinder und die Modenschau der Boutique »Pink Lady«. Musikalische Höhepunkte setzen Kama Gitarra sowie Heidi Jantschik & Paule Paulsen. Für Familien gibt es Bastelspaß, eine Kinderdisco und zahlreiche Aktivitäten an der Musikmuschel. Der Seebrückengottesdienst am Sonntagvormittag lädt zur Besinnung ein, während der direkte Zugang zur Seebrücke und zum Strand für maritimes Flair sorgt.»Das Seebrückenfest ist ein Höhepunkt des Sommers in Graal-Müritz«, sagt André Pristaff von der Tourismus- und Kur GmbH Graal-Müritz. »Wir freuen uns, den Einwohnern und Besuchern unseres Ostseeheilbads Graal-Müritz ein unterhaltsames und abwechslungsreiches Wochenende für alle Altersgruppen zu bieten.«15:00 – 17:00 Uhr: Bastel- und Malspaß mit dem Team TuK (Musikmuschel)18:00 Uhr: Eröffnungskonzert mit Luna Soul (Hauptbühne)Anschl.: DJ Mas Massive (Hauptbühne)11:00 Uhr: Magier Danielo (Hauptbühne)12:00 Uhr: Piratenshow »Chris de Flambö« (Hauptbühne)13:00 – 17:00 Uhr: Kleinkunst-Erlebnisinsel, Mitmachzirkus (Musikmuschel)15:00 Uhr: Nachmittagskonzert mit Alex – der singende Handwerker (Hauptbühne)17:30 Uhr: Modenschau Pink Lady (Hauptbühne)20:00 Uhr: Abendkonzert mit Partyband Upbeat (Hauptbühne)11:00 Uhr: Seebrückengottesdienst (Musikmuschel)15:00 Uhr: Nachmittagskonzert mit Kama Gitarra (Hauptbühne)16:30 Uhr: Kinderdisco (Musikmuschel)20:00 Uhr: Heidi Jantschik & Paule Paulsen (Hauptbühne)ca. 22:30 Uhr: Höhenfeuerwerk (Seebrücke)Alle sind herzlich willkommen, dieses Sommerhighlight zu genießen.Tourismus- und Kur GmbH Graal-Müritz, Rostocker Str. 3, 18181 Graal-MüritzHighlights Event Management Heiko Lange, Ulmenstr. 34, 18057 Rostock