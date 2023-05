Rhododendronparkfest im Ostseeheilbad Graal-Müritz | 19. bis 21. Mai 2023

»Man muss die Feste feiern, wie sie fallen«, so sagt man. – Und eines der schönsten Feste des Ostseeheilbades Graal-Müritz fällt stets in die Hochblütezeit des Rhododendrons. Vom 19. bis 21. Mai 2023 findet das Rhododendronparkfest statt, bei dem Tradition zählt und mit ausgewählter Kunst und Kultur harmonisch kombiniert wird. Hinzu kommt – auch das hat Tradition – ein Frühlingsmarkt im malerischen 4,5 Hektar großen Park, auf dem Händlerinnen und Händler ihre Produkte, darunter Pflanzen und Gartenaccessoires, präsentieren und verkaufen.Natürlich ist für den Appetit zwischendurch und den kleinen Durst gesorgt. Gut essen können alle Gäste des Festes an vielen Ständen.Das alles wird von einer Blütenpracht umrahmt, die ihresgleichen sucht und einen Besuch absolut wert ist.Das Showprogramm wird 2023 wieder ein Highlight, da sind sich die Veranstalter sicher. Es ist geplant, musikalisch die schönsten Zeiten und Momente des Ortes Revue passieren zu lassen und weiteren Musik- und Kunstschaffenden eine Bühne zu bieten.Freitagabend startet das Fest mit Musik aus den 1950er- und 1960er-Jahren, so der Plan. Damals, in genau dieser Zeit, herrschte Aufbruchstimmung in Graal-Müritz und der Rhododendronpark wurde geplant und von fleißigen Händen angelegt.Auf der Samstagabendbühne bekommen die glamourösen 1970er-Jahre ihren Auftritt und es werden beliebte Hits zu hören sein, die garantiert zum Mitsingen und Tanzen animieren.Die musikalische Reise endet am Sonntagnachmittag mit einem »goldenen« Abschluss. Ein großes Salonorchester spielt Unterhaltungsmusik der 1920er-Jahre – darunter Foxtrott und weithin bekannte Titel.Auch 2023 hat sich die amtierende Rhododendronkönigin Annemarie II. etwas Besonderes ausgedacht und lädt zusammen mit der DARSSBAHN ERLEBNISTOUREN GmbH & Co. KG zur königlichen Ortsrundfahrt ein. Geplant ist eine Sonderfahrt am Samstag, bei der auch Hotels direkt angesteuert werden, um Gäste abzuholen.Das Parkfest gewinnt an Charme durch ein buntes Rahmenprogramm, das wissen die verantwortlichen Veranstaltungsprofis und präsentieren Vertrautes und Neues. Gäste können sich auf Walkacts, Zauberei, Kleinkunst, Talks, Parkrundgänge und einiges mehr freuen.Ja, am Sonntagvormittag wird im Rhododendronpark ein ökumenischer Gottesdienst stattfinden.Abschließend sei noch erwähnt, dass das diesjährige Parkfest das erste Mal mit einer besonderen Hauptbühne aufwartet: Die Fläche davor ist seit 2022 überdacht. Darauf ist der Ort sehr stolz und ein kleines bisschen Nass von oben wird dem Erlebnis Rhododendronparkfest somit keinen Abbruch tun.Mit dem ersten großen Fest im Jahr zeigt der Küstenort Graal-Müritz seine Seele und dass er ein ganz besonderer ist. Alles wird mit viel Engagement und Eifer geplant und ausgeführt.Das detaillierte Programm ist unter events.graal-mueritz.de zu finden. Zahlreiche Plakate werden im Ort auf den Höhepunkt im Mai hinweisen. Flyer und Informationen gibt es im »Haus des Gastes« in der Rostocker Straße 3 und am Infopunkt an der Seebrücke.Herzlich willkommen im Rhododendronpark zum wunderbaren Fest im blühenden Frühjahr!Veranstalterangaben:Tourismus- und Kur GmbH Graal-Müritz, Rostocker Str. 3, 18181 Ostseeheilbad Graal-MüritzTel.: +49 (0) 38206 7030 | Fax: +49 (0) 38206 70320Internet: graal-mueritz.de