Rhododendronblüten, Musik und traditionelles Handwerk

Vom 24. bis zum 26. Mai feiert in diesem Jahr das Ostseeheilbad Graal-Müritz sein großes Rhododendronparkfest. Mehr als 2.000 Stauden blühen jetzt in den 4,5 Hektar der Parkanlage und bilden einen Rahmen für das Frühlingsfest, der auch von seiner Lage her einzigartig ist. Denn die Rhododendronbüsche blühen im Park direkt hinter dem Strand.Bereits am Freitag, den 24. Mai öffnet um 14 Uhr der Kunsthandwerkermarkt im Park seine Stände, zu dem sich viele Hersteller der Region angemeldet haben. Sie zeigen den Besuchern ihr traditionelles Handwerk und verkaufen individuelle Produkte. Zu den Ausstellern gehören neben Glasschleifern, Keramikern, Holzgestalter, Weidenflechter und viele andere Gewerke. Garten- und Naturfreunde können sich im großen Gartenbereich direkt vom Rhododendronspezialisten und Züchter Holger Hachmann ausführlich beraten und inspirieren lassen und ihren Rhododendron in Lieblingsfarbe erstehen. Zur Tradition des Festes gehört es auch, dass die amtierende Rhododendronkönigin Annemarie II. interessierte Gäste durch das Blütenmeer des Parks führt - Autogrammkarte inklusive.Erstmals wird Titania-Events mit ihrem organisatorischen Know-how dafür sorgen, dass die kulinarischen Genüsse in ihrer Vielfalt im Park die Gäste verwöhnen, unter anderem mit einer Mokka-Bar, feinen Crêpes, brasilianischem Käse und vielem mehr. Selbstverständlich fehlt auch die gute Bratwurst vom Grill nicht.Musikalisch stimmen die SHARKS MOOVE ab Freitag 16 Uhr auf das Festwochenende ein und ab 20 Uhr spielen die Jive Sharks Swing bis Bossa Nova. Für ein schönes Kinderprogramm zum Zuhören und Mitmachen ist am Samstag ab 10:30 Uhr gesorgt. Musik klingt den ganzen Tag durch den Park. Um 16 Uhr gibt Danny Buller sein Konzert und ab 20 Uhr spielt die fulminante Partyband LUXUSRAUSCH. Der Sonntag beginnt mit Markttreiben, um 11Uhr gibt es einem Gottesdienst im Park gefolgt von Parkführungen und Musik. Ab 14:30 Uhr erklingt Latin 'n' Jazz der Band Superphone bis zum Ausklang des Festes.Für die Anfahrt bitten wir nach Möglichkeit öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen, weil nur eine begrenzte Anzahl an Parkplätzen zur Verfügung steht.Ab Samstag wird ein Shuttle-Service zwischen dem Parkplatz Funkturm und am Samstag und Sonntag vom Parkplatz an der Seebrücke, hier sogar mit der Pferdekutsche, zum Rhododendronpark eingerichtet.Das detaillierte Festprogramm und weitere Informationen finden Sie im Anhang und unter events.graal-mueritz