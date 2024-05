Pfingsten 2024 im Ostseeheilbad Graal-Müritz | Musikalische Highlights von Boogie Woogie bis Blues



Dieses Pfingstwochenende wird Graal-Müritz zum musikalischen Hotspot. Mit zwei herausragenden Konzerten laden wir Sie ein, die Vielfalt der Musik von Boogie Woogie bis Blues zu erleben.



Niels von der Leyen & Andreas Bock - The Boogie Woogie Duo



Am Samstag, den 18. Mai 2024, um 19:30 Uhr, begrüßen wir das Boogie Woogie Duo Niels von der Leyen und Andreas Bock im Haus des Gastes in Graal-Müritz. Die beiden Musiker, die zu den gefragtesten ihres Genres gehören, präsentieren Boogie Woogie von Klassik bis zur Moderne, von Tradition zur Innovation. Ihre Konzerte sind spannend, niemals gleich, ob Klassiker oder Eigenkomposition. Sie lassen traditionelle Puristen und moderne Musikliebhaber gleichermaßen auf ihre Kosten kommen.



Tickets an der Abendkasse (solange der Vorrat reicht): Der Normalpreis beträgt 20,- € pro Person - für Gästekarteninhaber 18,- € pro Person.



Marty Hall - Canadian Blues



Am Pfingstsonntag, den 19. Mai 2024, um 15 Uhr, freuen wir uns, den kanadischen Gitarristen, Sänger und Songwriter Marty Hall im Haus des Gastes willkommen zu heißen. Mit seinen Blues, Roots, Rock und Balladen hat Marty Hall Musik zu seiner eigenen hohen Kunstform des Minimalismus entwickelt. Sein Repertoire umfasst tief emotionale, eigene Kompositionen sowie sehr persönliche Interpretationen von Blues- und Roots-Klassikern des 20. Jahrhunderts.



Tickets an der Tageskasse (solange der Vorrat reicht): Der Normalpreis beträgt 12,- € pro Person, für Gästekarteninhaber 10,- € pro Person und für Kinder/Jugendliche bis 16 Jahre 6,- € pro Person.



Wir freuen uns auf ein musikalisch erfülltes Pfingstwochenende und laden Sie herzlich ein, diese besonderen Konzerte mit uns zu erleben.



Für weitere Informationen und Kartenvorverkauf wenden Sie sich bitte an das Haus des Gastes Graal-Müritz oder besuchen Sie unsere Internetseite events.graal-mueritz.de.



Für Ihr Pfingstwochenende in Graal-Müritz möchten wir Ihnen noch zwei besondere Tipps geben:



Rhododendronpark in voller Blüte: Nutzen Sie die Gelegenheit und genießen Sie einen Spaziergang durch den Rhododendronpark, der aktuell in voller Pracht erblüht. Die farbenfrohe Vielfalt der Blüten ist ein wahrer Augenschmaus und bietet die perfekte Kulisse für einen entspannten Pfingstspaziergang.



»Kunst Offen« mit Joachim Weyrich: Der renommierte Maler Joachim Weyrich beteiligt sich persönlich an der Aktion »Kunst Offen« vom 18. bis 20. Mai 2024 im Haus des Gastes. Er wird jeweils ab 14 Uhr vor Ort sein. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um seine Kunstwerke zu bewundern und mit ihm ins Gespräch zu kommen.



Wir freuen uns auf Ihren Besuch und wünschen Ihnen ein unvergessliches Pfingstwochenende in Graal-Müritz! Ihr Team der Tourismus- und Kur GmbH Graal-Müritz



Kontakt / Veranstalter: Tourismus- und Kur GmbH Graal-Müritz, Rostocker Str. 3, 18181 Graal-Müritz

Tel.: 038206 7030

(lifePR) (