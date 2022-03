Ostervergnügen im Ostseeheilbad Graal-Müritz

Vom 16. bis zum 18. April 2022 lädt das Ostseeheilbad Graal-Müritz erneut zum großen Ostervergnügen an der Seebrücke ein.

Zu Ostern lässt sich auf dem Seebrückenvorplatz im Ostseeheilbad Graal-Müritz nicht nur der Osterhase blicken (Oder ist es der Ostseehase?) – Einwohner und Gäste finden natürlich auch einen bunten Ostermarkt (täglich geöffnet) und eine Seebrücke mit geschmückten Birkensträuchern vor – das hat in Graal-Müritz Tradition. Hinzukommend wird ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm für die ganze Familie an drei Tagen geboten.



Am Samstagnachmittag um 16:30 Uhr geht es musikalisch mit Olaf Hobrlant (Frontmann der Gruppe »SPILL«) und eingängigem Country Sound los und abends lockt ab 19:00 Uhr das beliebte Osterfeuer an den Strand. Der erwähnte Ostermarkt hat bereits ab 11:00 Uhr geöffnet.



Ein Puppentheater erwartet am Ostersonntag viele kleine sowie große Besucherinnen und Besucher, bevor der Hamburger Musiker »Steve K.« besten Rock und Pop live und unplugged spielt.



Der Ostermontag an der Seebrücke beginnt um 11:00 Uhr mit Danielos phantastischer Zaubershow und zum Ausklang gibt es von 14:00 bis 17:00 Uhr mit »marco and friends« Musikalisches auf die (Hasen-)Ohren.



Das Programm und weitere Informationen sind zu finden unter events.graal-mueritz.de.



Der Veranstalter »GOLIATH Show & Promotion GmbH« (im Auftrag der Tourismus- und Kur GmbH Graal-Müritz) bittet darum, sich rechtzeitig über die Corona-Regelungen, die innerhalb des Zeitraums des Ostervergnügens 2022 gelten, zu informieren.