»Literaturtage 2022« im Ostseeheilbad Graal-Müritz

Graal-Müritz ist ein Ort der Literaten. An keinem anderen Platz an der mecklenburgischen Ostseeküste haben so viele Schriftstellerinnen und Schriftsteller Ruhe, Muße und Inspiration gefunden. Auch heute schreiben noch viele Autorinnen und Autoren über diesen und/oder direkt an diesem.



Die Tourismus- und Kur GmbH Graal-Müritz möchte den Einwohnenden und Gästen in Graal-Müritz die Literatur regelmäßig näherbringen und während der »Literaturtage 2022« auf unterschiedliche Art und Weise alte und neue Schriftwerke vorstellen.



Vier Tage – vom 16. bis 19. Juni 2022 – sollen Lesungen, Buchpräsentationen, musikalische Auftritte und Ausstellungen das Publikum begeistern. Die Veranstaltungsorte sind genauso vielfältig – das Haus des Gastes, die Bäderbibliothek im Haus Ithaka, der Rhododendronpark und selbst das Heimatmuseum sind natürlich darunter respektive bei den Literaturtagen »als Bühnen« dabei.



Am Donnerstagabend geht es um 18 Uhr mit der Eröffnung der Wanderausstellung »Literatur im Land« im Haus des Gastes los. Danach wird ab etwa 19 Uhr die Bürgermeisterin der Ostseegemeinde – Frau Dr. Benita Chelvier – eine offizielle Begrüßungsrede halten. Die Schauspielerin Elisabeth Richter-Kubbutat »krönt« hinterher den ersten Abend mit einer musikalischen Lesung zu Theodor Fontanes »Grete Minde«.



Freitag gibt es ab 16 Uhr eine Vorlesestunde mit und bei der Freiwilligen Feuerwehr »Paul Hirsch« Graal-Müritz. Abends findet danach im Pavillon des Rhododendronparks eine Lesung von und mit Autor Michael Töteberg statt. Er liest aus seinem Roman »Falladas letzte Liebe«. Zum Schluss des Tages können sich Kinoliebhaber das Filmdrama »Fabian oder der Gang vor die Hunde« – nach dem Roman »Fabian. Die Geschichte eines Moralisten« von Erich Kästner – anschauen. Der Film wurde 2021 mit der »Silbernen Lola« ausgezeichnet – der bekannte Berliner Schauspieler Tom Schilling spielt die Hauptrolle.



Für alle »Morgenmenschen« wird am Sonnabend um 10 Uhr eine Lesung über die Kronprinzessin Cecilie, die einst im Jagdschloss zu Gelbensande residierte, angeboten.



Der letzte Literaturtag (der Sonntag) beginnt um 10 Uhr in der Lukaskirche mit einem morgendlichen Gottesdienst, der sich ebenfalls dem Thema Literatur widmet. Ab 12 Uhr gibt es »Poesie und Prosa im Rhododendronpark« mit Büchertausch und Kuchenbasar. Um 16 Uhr schliesst Annemarie Stoltenberg (Norddeutscher Rundfunk / kurz: NDR) mit einer Buchpräsentation die »Literaturtage 2022« in Graal-Müritz ab.