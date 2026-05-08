Literatur an der Ostsee – ilgm: Das 2. internationale literaturfestival graal-müritz 22.–27. September 2026 · Graal-Müritz
Internationale Gegenwartsliteratur, politische Debatten und kulturelle Begegnung an der Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommerns
Eröffnung und internationale Stimmen der Gegenwartsliteratur
Den Auftakt gestaltet der algerisch-französische Schriftsteller Boualem Sansal mit der Eröffnungsrede am 22. September im Haus des Gastes. Sansal, seit Januar 2026 Mitglied der Académie française und Träger des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels 2012, steht exemplarisch für das programmatische Herzstück des Festivals: Literatur als Medium des politischen und kulturellen Dialogs. Die Moderation übernimmt Iris Radisch.
Aus der Ukraine kommen zwei der wichtigsten Gegenwartsstimmen: Andrei Kurkov liest aus seinem dritten Tagebuch über das Leben während des Krieges sowie aus seinem jüngsten historischen Kriminalroman. Juri Andruchowitsch liest Essays aus »Der Preis unserer Freiheit« und Gedichte aus »Briefe in die Ukraine«. Zudem präsentiert er die vielbeachtete Ukrainische Bibliothek, eine achtbändige Buchreihe mit Werken aus dem 19. und 20. Jahrhundert.
Die im Berliner Exil lebenden belarussischen Autoren Julia Cimafeeva und Alhierd Bacharevic sind zu Gast. Cimafeeva liest Gedichte, die sich mit Exil, Sprache und Erinnerung auseinandersetzen. Bacharevic präsentiert »Golem aus Papier«.
Der österreichische Dichter und Essayist Raoul Schrott liest aus seinem »Atlas der Sternenhimmel« sowie aus seinem neuen Buch »Zeitgeist«. Die tschechische Schriftstellerin Radka Denemarkova präsentiert ihren bald erscheinenden Roman »Schokoladenblut« sowie »Stunden aus Blei«. Die polnische Bestsellerautorin Dorota Maslowska liest aus ihrem neuen Roman »Im Paradies« – es moderiert ihr Übersetzer Olaf Kühl.
Völkerrecht, Geschichte und deutsch-polnische Beziehungen
Die Berliner Völkerrechtlerin Prof. Dr. Heike Krieger (Freie Universität Berlin) hält einen Vortrag über die aktuelle Rolle und Bedeutung des Völkerrechts angesichts globaler Konflikte mit Blick auf den Ukraine-Krieg und geopolitische Debatten wie die um Grönland und Kuba. Die Moderation: Ulrich Schreiber.
Die polnisch-deutsche Autorin Karolina Kuszyk stellt ihr vielbeachtetes Buch »In den Häusern der anderen: Spuren deutscher Vergangenheit in Westpolen« vor. Zum Abschluss spricht der Filmemacher und Autor Hans-Jürgen Syberberg (Nossendorf, Mecklenburg-Vorpommern) über sein Werk und die literarische wie filmische Auseinandersetzung mit der Nachkriegszeit in der Region.
Kinder-, Jugend- und Bilderbuchliteratur
Das Festival richtet sich ausdrücklich auch an junge Leserinnen und Leser – von Vorschulkindern bis zu Jugendlichen. Maren Amini liest aus ihrer Graphic Novel »Ahmadjan und der Wiedehopf«, die auf sensible Weise Fragen von Herkunft und Identität erkundet. Kat Menschik präsentiert zwei ihrer Werke und spricht über das Zusammenspiel von Bild und Text – hier moderiert Wolfgang Hörner. Jens Rassmus gestaltet Lesungen und Werkgespräche zu seinen Büchern für Kinder und Jugendliche. Dirk Reinhardt liest aus »Perfect Storm« und seinem Jugendroman »No Alternative«, der sich mit politischen Bewegungen und gesellschaftlichem Engagement auseinandersetzt.
Tickets & Vorverkauf:
Die Veranstaltungen des ilgm werden online auf ilgm.graal-mueritz.de und www.bebelplatz.org veröffentlicht. Der Online-Kartenvorverkauf über Eventim light beginnt am 29. Juni 2026.
Pressekontakt für das Programm
Bebelplatz e.V. | Ulrich Schreiber
Xantener Str. 17, 10707 Berlin
Tel.: +49 172 982 72 33
www.bebelplatz.org