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Literatur an der Ostsee – ilgm: Das 2. internationale literaturfestival graal-müritz 22.–27. September 2026 · Graal-Müritz

Internationale Gegenwartsliteratur, politische Debatten und kulturelle Begegnung an der Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommerns

(lifePR) (Graal-Müritz, )
Vom 22. bis 27. September 2026 lädt das 2. internationale literaturfestival graal-müritz (ilgm) erneut zu einer außergewöhnlichen Woche der Literatur, des Dialogs und der internationalen Begegnung an die Ostseeküste ein. Nach dem erfolgreichen Auftakt im vergangenen Jahr knüpft die zweite Ausgabe an die Idee eines offenen, europäischen Literaturraums an, geprägt von literarischer Vielfalt, gehaltvollen politischen Gesprächen und künstlerischer Freiheit. Organisiert durch den Träger Bebelplatz e.V. in Kooperation mit der Tourismus- und Kur GmbH (TuK) des Ostseeheilbades Graal-Müritz, wird das Festival u.a. gefördert von der Jan Michalski Fondation, der Stiftung für Deutsch-Polnische Zusammenarbeit und dem Landkreis Rostock. Die Veranstaltungen finden in Graal-Müritz im Haus des Gastes, im Konzertpavillon im Rhododendronpark sowie in der Lukaskirche statt. Festivalleiter ist wie im Vorjahr Ulrich Schreiber.

Eröffnung und internationale Stimmen der Gegenwartsliteratur

Den Auftakt gestaltet der algerisch-französische Schriftsteller Boualem Sansal mit der Eröffnungsrede am 22. September im Haus des Gastes. Sansal, seit Januar 2026 Mitglied der Académie française und Träger des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels 2012, steht exemplarisch für das programmatische Herzstück des Festivals: Literatur als Medium des politischen und kulturellen Dialogs. Die Moderation übernimmt Iris Radisch.

Aus der Ukraine kommen zwei der wichtigsten Gegenwartsstimmen: Andrei Kurkov liest aus seinem dritten Tagebuch über das Leben während des Krieges sowie aus seinem jüngsten historischen Kriminalroman. Juri Andruchowitsch liest Essays aus »Der Preis unserer Freiheit« und Gedichte aus »Briefe in die Ukraine«. Zudem präsentiert er die vielbeachtete Ukrainische Bibliothek, eine achtbändige Buchreihe mit Werken aus dem 19. und 20. Jahrhundert.

Die im Berliner Exil lebenden belarussischen Autoren Julia Cimafeeva und Alhierd Bacharevic sind zu Gast. Cimafeeva liest Gedichte, die sich mit Exil, Sprache und Erinnerung auseinandersetzen. Bacharevic präsentiert »Golem aus Papier«.

Der österreichische Dichter und Essayist Raoul Schrott liest aus seinem »Atlas der Sternenhimmel« sowie aus seinem neuen Buch »Zeitgeist«. Die tschechische Schriftstellerin Radka Denemarkova präsentiert ihren bald erscheinenden Roman »Schokoladenblut« sowie »Stunden aus Blei«. Die polnische Bestsellerautorin Dorota Maslowska liest aus ihrem neuen Roman »Im Paradies« – es moderiert ihr Übersetzer Olaf Kühl.

Völkerrecht, Geschichte und deutsch-polnische Beziehungen

Die Berliner Völkerrechtlerin Prof. Dr. Heike Krieger (Freie Universität Berlin) hält einen Vortrag über die aktuelle Rolle und Bedeutung des Völkerrechts angesichts globaler Konflikte mit Blick auf den Ukraine-Krieg und geopolitische Debatten wie die um Grönland und Kuba. Die Moderation: Ulrich Schreiber.

Die polnisch-deutsche Autorin Karolina Kuszyk stellt ihr vielbeachtetes Buch »In den Häusern der anderen: Spuren deutscher Vergangenheit in Westpolen« vor. Zum Abschluss spricht der Filmemacher und Autor Hans-Jürgen Syberberg (Nossendorf, Mecklenburg-Vorpommern) über sein Werk und die literarische wie filmische Auseinandersetzung mit der Nachkriegszeit in der Region.

Kinder-, Jugend- und Bilderbuchliteratur

Das Festival richtet sich ausdrücklich auch an junge Leserinnen und Leser – von Vorschulkindern bis zu Jugendlichen. Maren Amini liest aus ihrer Graphic Novel »Ahmadjan und der Wiedehopf«, die auf sensible Weise Fragen von Herkunft und Identität erkundet. Kat Menschik präsentiert zwei ihrer Werke und spricht über das Zusammenspiel von Bild und Text – hier moderiert Wolfgang Hörner. Jens Rassmus gestaltet Lesungen und Werkgespräche zu seinen Büchern für Kinder und Jugendliche. Dirk Reinhardt liest aus »Perfect Storm« und seinem Jugendroman »No Alternative«, der sich mit politischen Bewegungen und gesellschaftlichem Engagement auseinandersetzt.

Tickets & Vorverkauf:

Die Veranstaltungen des ilgm werden online auf ilgm.graal-mueritz.de und www.bebelplatz.org veröffentlicht. Der Online-Kartenvorverkauf über Eventim light beginnt am 29. Juni 2026.

Pressekontakt für das Programm

Bebelplatz e.V. | Ulrich Schreiber
Xantener Str. 17, 10707 Berlin
Tel.: +49 172 982 72 33

www.bebelplatz.org

Tourismus- und Kur GmbH Graal-Müritz

Die Tourismus- und Kur GmbH Graal-Müritz ist die Marketinggesellschaft des Ostseeheilbades Graal-Müritz. Als umfassender Dienstleister für die Gemeinde, die Touristiker und die Graal-Müritzer Unternehmen realisiert sie Events, betreibt die Touristinformation und erbringt Serviceleistungen für Gäste und Gastgeber. Sie verantwortet das Destinationsmarketing im In- und Ausland und fördert aktiv den Bekanntheitsgrad und die Vernetzung des Ortes.

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