Hier läufst Du im Oktober an der Ostsee!

Laufbegeisterte Naturliebhaber dürfen sich freuen, denn die Anmeldung für den 5. DÜNENLÄUFER, den Wald-, Wind- und Ostseelauf in Graal-Müritz, ist ab sofort geöffnet. Nach zweijähriger Corona-Pause steckt das Orga-Team der Tourismus- und Kur GmbH Graal-Müritz mitten in den Planungen und blickt voller Vorfreude auf die diesjährige Veranstaltung, die dann vom 7. – 9. Oktober 2022 stattfinden wird. »Wir freuen uns sehr, dass der DÜNENLÄUFER zurück ist und hoffen, dass wir an die erfolgreichen Teilnehmerzahlen von 2019 anknüpfen können«, so der Geschäftsführer Roman Ferken.Wie auch bei den vergangenen Veranstaltungen bietet der DÜNENLÄUFER verschiedene Laufangebote, sodass alle Läuferinnen und Läufer die für sich passende Streckenlänge auswählen können: Neben der Königsdisziplin DÜNENLÄUFER über ca. 43,5 km (mit Zeitmessung an der Marathonmarke) gibt es den DÜNENLÄUFER Paarlauf, bei dem sich zwei Läufer die Strecke teilen. Weiterhin gibt es den DÜNENLÄUFER ½ über ca. 24 km und als »Schnupperkurs« den DÜNENLÄUFER-AOK-Erlebnislauf über ca. 9 km. Für diejenigen, die im Team eine kürzere Distanz laufen möchten, bietet sich der DÜNENLÄUFER Staffellauf an, bei dem fünf Teammitglieder jeweils 3,5 km absolvieren.Der DÜNENLÄUFER ist ein einzigartiger Naturlauf und besticht durch seine unbeschreiblich schöne Kulisse: Die Laufwege führen durch Küstenwälder, vielfältige Moorlandschaften, verwunschene Pfade und über sandige Passagen. Der Geruch von Meer, Wald, Wind und Moor ist erfrischend. Immer wieder wird der Blick frei auf die tosenden Wellen der Ostsee, dazu das Rauschen der Brandung und eine herausfordernde Streckenführung: Das ist der Charme des DÜNENLÄUFERs.Das offizielle DÜNENLÄUFER-Programm mit Pasta-Party, Streckenvorstellung und »Come Together« am Vorabend sowie für den »Cool Down Day« am Tag nach dem Lauf, ist in Planung. Es geht das erste Mal auf eine Wanderung durch die Rostocker Heide, die mit ihrem 6.000 Hektar großen Küstenwald ein unvergleichliches Naturerlebnis bietet. Hier kann man frische Energie tanken und die Seele baumeln lassen. Das Orga-Team arbeitet an tollen Ideen, damit sich die Läuferinnen und Läufer sowie die mitgereiste Familie und Freunde, rund um wohl fühlen und die Zeit in Graal-Müritz als eine Auszeit vom Alltag genießen können.Auch wenn die Pandemie im Oktober vielleicht noch nicht vorbei ist, so ist sich der Veranstalter sicher: »Der DÜNENLÄUFER 2022 findet statt. Eventuell geltende Hygienemaßnahmen werden entsprechend berücksichtigt und umgesetzt.«Termin: 7. – 9. Oktober 2022 | Läufe: 8. Oktober 2022Tourismus- und Kur GmbH Graal-MüritzRostocker Straße 318181 Graal-MüritzGeschäftsführer: Roman FerkenTelefon: 038206.7030Telefax: 038206.70320E-Mail: post@duenenlaeufer.de