Ferienzeit ist Erlebniszeit − in Graal-Müritz an der Ostsee

Keine Langeweile in Sicht!

Der erste Monat des Jahres 2023 ist vorbei und selbst der Februar dauert schon ein paar Tage an. Das bedeutet: Es gibt Zwischenzeugnisse und demzufolge sind Ferien.



Die Ferien wiederum bieten genau den richtigen Rahmen für einen Urlaub und viele Erlebnisse. Das wissen natürlich die Touristik- und Veranstaltungsprofis im Ostseeheilbad Graal-Müritz an der mecklenburgischen Küste – ganz in der Nähe der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst.



Das Eventteam der Tourismus- und Kur GmbH Graal-Müritz hat für alle kleinen und großen Feriengäste ein kurzweiliges Veranstaltungsprogramm geplant und organisiert.



Start ist am 8. Februar 2023 und bis zum 16. Februar 2023 warten viele Highlights. So wird die freie zur besten Zeit des Winters. An- und dargeboten werden verschiedene Vorstellungen, Aktionen und Happenings – darunter eine Theatervorstellung »Der kleine Muck«, zwei Wander- und Naturerlebniszeiten, ein »Coole-Socken-Konzert« mit Kapitän Jenson und Black Joe, eine Zaubershow und vieles mehr. Ferienkinder sowie ihre erwachsenen Begleiterinnen und Begleiter können gemeinsam viel erleben. Hier hat die Langeweile keine Chance!



Das detaillierte Ferienerlebnisprogramm steht für alle Interessierten auf der Webseite events.graal-mueritz.de übersichtlich bereit. Des Weiteren liegen in den Touristinformationen im Haus des Gastes und am Seebrückenvorplatz Flyer aus.