Die Anmeldung ist geöffnet: DÜNENLÄUFER | Wald-, Wind- und Ostseelauf

Die Planungsphase für den 6., den Wald-, Wind- und Ostseelauf in Graal-Müritz, hat längst begonnen und ab sofort ist die Anmeldung geöffnet. Vom 6. bis 8. Oktober 2023 treffen sich von neuem zahlreiche Laufbegeisterte und Naturliebhabende im idyllischen Ostseeheilbad, um am Ende des Tages ein echterzu sein.Die Atmosphäre dess mit Start und Ziel im Rhododendronpark ist einzigartig. Die Laufstrecke verläuft durch Küstenwälder, entlang vielfältiger Moorlandschaften, über verwunschene Pfade mit sandigen Passagen. Der Geruch von Meer, Wald, Wind und Moor lässt durchatmen und belebt die Seele. Immer wieder wird beim Laufen der Blick frei auf die Wellen der Ostsee – dazu lässt sich das Rauschen der Brandung und die gute Küstenluft genießen. Egal, wie das Wetter am Veranstaltungstag sein wird: Den Läuferinnen und Läufern ist ein unbeschreibliches Naturschauspiel garantiert.Das-Wochenende beginnt bereits am Freitag mit einem Come-Together im Haus des Gastes. In diesem Jahr wird das Orgateam der Tourismus- und Kur GmbH Graal-Müritz mit einem besonderen Programmpunkt überraschen: Die Gäste dürfen sich auf einen sportlich-musikalischen Abend voller Power freuen, um dann mit viel Energie in ein sportlich-aktives Wochenende zu starten.Informationen & Anmeldung: www.duenenlaeufer.de Tourismus- und Kur GmbH Graal-MüritzRostocker Straße 318181 Graal-MüritzTelefon: 038206 7030Telefax: 038206 70320Mail: post@duenenlaeufer.de