»Adventsmärchenpark« im Ostseeheilbad Graal-Müritz

Am vierten Adventswochenende (16. – 18.12.2022) können sich Klein und Groß auf eine stimmungsvolle Winterwunderreise durch den märchenhaften Rhododendronpark begeben. Es dürfen sich alle Besucherinnen und Besucher auf drei großartige Tage mit einem prall geschnürten Programmpaket freuen. Von besinnlichen Klängen über zauberhafte Vorführungen und natürlich dem Besuch des Weihnachtsmannes ist definitiv für alle etwas dabei.Los geht es am Freitag ab 15:00 Uhr mit einer feinen »Märchenvorlesestunde«. Zum Abend hin wird Susi Koch mit ihrer Stimme und ihrem Piano den Park vorweihnachtlich erklingen lassen. Außerdem findet ab 19:30 Uhr die Eröffnung der Winterwunderreise mit dem Anschneiden eines Stollens durch die amtierende Rhododendronkönigin Annemarie II. statt.Samstag gibt es ab 11:30 Uhr die Märchen der Brüder Grimm zu sehen: Rapunzel sowie Hänsel und Gretel werden dabei von der Puppenbühne »Kleines Theater« aufgeführt. Um 15:00 Uhr kommt dann der Weihnachtsmann zu Besuch und lädt zu einer »Weihnachtsmannsprechstunde« ein. Anschließend gibt Matthias Kaye sein musikalisches Können auf der Gitarre wieder und um 18:00 Uhr folgt dann eine »Märchenwanderung« mit Taschenlampe durch den Park.Am letzten Tag des Wochenendes wird es zunächst magisch: Danielo, der Zauberer, wird um 11:30 Uhr für faszinierte Gesichter sorgen und mit seinen Tricks verblüffen. Um 13:00 Uhr folgt dann eine »Märchenvorlesestunde« mit Frau Dr. Benita Chelvier (Bürgermeisterin von Graal-Müritz) und um 14:00 Uhr bitten »Kapitän Jenson und Black Joe« zu einer musikalischen Meutereifahrt über die Weltmeere mit ihrem Programm »Spannende Adventszeit« – die Jäger des verlorenen Sackes.Um auch den Gaumen auf Weihnachten einzustimmen, gibt es eine Vielfalt an leckeren Köstlichkeiten an verschiedenen Ständen zu erstehen – und ein Karussell wird für die kleinen Gäste seine Runden drehen.Das tapfere Schneiderlein, die Bremer Stadtmusikanten und andere Märchenfiguren freuen sich schon auf die zahlreichen interessierten und freudestrahlenden Kinder und Erwachsenen.Tourismus- und Kur GmbH Graal-MüritzRostocker Str. 3, 18181 Graal-MüritzT: 038206 7030 | events.graal-mueritz.deGOLIATH Show & Promotion GmbHRosa-Luxemburg-Str. 19, 18055 RostockT: 0381 609350 | goliath-show.deprojekt22.media Event & Marketing GroupLibellenweg 6, 18069 RostockT: 0381 6664541 | projekt22.mediaÖffnungszeiten »Adventsmärchenpark« unter: events.graal-mueritz.de Rhododendronpark Graal-Müritz, Zarnezweg, 18181 Graal-MüritzKurzfristige Programmänderungen sind möglich.