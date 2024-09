23. Moorgeisterfest im Ostseeheilbad Graal-Müritz

Kinder (7 bis 14 Jahre) 15,00 €

Normalpreis/Erwachsene 19,00 €

»Auf in Murmanns Reich« heißt es jedes Jahr, wenn Murmanns Geister wieder in Graal-Müritz Einzug halten. Sie erscheinen im angrenzenden Wald und Moor, um Besucher in dasselbe zu locken. Auch in diesem September ist die Strandstraße in Müritz Ost wieder Schauplatz des schaurig-schönen Spektakels. Viele Bewohner haben Freude an ihrem Fest und gewähren zahlreichen Geistern und Wesen in ihren Gärten, auf den Veranden oder in den Hauseingängen Gastrecht. Die Straße wird so zu einer »Gespenster-Gruselallee« mit mittlerweile über 20-jähriger Tradition. Besucher, die ausreichend Mut besitzen, sind zu den abendlichen Wanderungen durch »Murmanns Reich« geladen. Auf diesen lassen sich Hexen, Feen, Trolle und andere Waldgeister persönlich treffen.Am Freitag, den 6. September 2024, treffen sich die gruselig schön verkleideten Moorgeister ab 16:30 Uhr am Caféstübchen Witt zu einem Mit-Mach-Musik-Programm. Die geschmückten Gärten werden am späten Nachmittag vom Murmann persönlich besucht und prämiert. Danach geht es auf die jeweils pro Tag 8 geführten Abendwanderungen mit begrenzter Teilnehmerzahl durch das Moor. Diese beginnen an beiden Tagen um 19:00 Uhr am Waldeingang nahe der Strandstraße 6a. Nach der Wald-Geister-Faszination im Moor geht es mit Fackeln am Strand zurück zur Moorparty, die bereits um 18:00 Uhr im Festzelt beginnt oder, wer es ruhiger mag, an die Feuerstelle am Strand, um den Abend unter dem Sternenhimmel am Meer ausklingen zu lassen.Am Samstag, den 7. September 2024, dem zweiten Tag des Festes, ruft der Murmann alle kleinen und großen Moorgeister zum schaurig-schönen Festumzug. Treffpunkt ist um 15:00 Uhr am Caféstübchen Witt. Dort treffen die verkleideten Teilnehmer ein und formieren sich bei Musik zum Festumzug mit dem Murmann, der durch die Strandstraße zieht. Empfangen werden die Teilnehmer des Umzugs an der Bühne auf dem Festplatz vor dem Seehotel »Düne«, wo durch die teilnehmenden Partner das Strandhus, das Strandhotel Deichgraf und das Seehotel Düne für Kulinarisches und Getränke gesorgt wird. Dort lädt ab 16:30 Uhr Arne Feuerschlund zur Familienshow. Auch Kinderschminken gibt es von 12:00 bis 16:00 Uhr am Strandhus in diesem Jahr wieder, um die kleinen Moorgeister zu verschönern, sowie am Nachmittag einen Kuchenbasar für einen gemeinnützigen Zweck. Ab 18:00 Uhr erklingt Musik und der Moorgeistertanz im Festzelt ist eröffnet und ab 19:00 Uhr beginnen die Nachtwanderungen durch das geistergefüllte Moor.Der Murmann und sein Gefolge freuen sich auf zwei schöne Tage und heißen alle Einwohner und Gäste, ob klein, ob groß, zum Moorgeisterfest 2024 in Graal-Müritz herzlich willkommen.Termin: 6. und 7. September 2025Ort: Ostseeheilbad Graal-Müritz | Ortsteil Müritz Ost – das Fest Caféstübchen Witt durch die gesamte Strandstraße bis zur Wendeschleife kurz vor der StrandpromenadeTickets für die Abendwanderungen - Preise:Es steht nur ein begrenztes Kontingent an Karten zur Verfügung und kann im Haus des Gastes und über Eventim.light gebucht werden.Veranstalter: Tourismus- und Kur GmbH Graal-MüritzInformationen / Programm:Text: Dörthe Hausmann | Tourismus- und Kur GmbH Graal-Müritz