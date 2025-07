Zwischenahner Meer im Fokus

Das Zwischenahner Meer ist der Hauptanziehungspunkt für eine Reise nach Bad Zwischenahn. Der drittgrößte Binnensee in Niedersachsen ist nicht nur weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt und beliebt, es finden auch regelmäßig Großveranstaltung rund um und auf dem Zwischenahner Meer statt.Unter anderem wurde am 26. Juli ein waschechter Weltrekordversuch unternommen und erfolgreich durchgeführt. Fünf Schwimmer wollten ein 100 Tonnen schweres Schiff der Weissen Flotte in 15 Minuten – nur mit Muskelkraft – über 250 Meter ziehen. Am Ende standen beeindruckende 402 Meter zu Buche. Diesen Weltrekord hat ein Fernsehteam von „Hallo Niedersachsen“ des NDR begleitet. Der Bericht ist unter folgendem Link für alle frei in der Mediathek der ARD abrufbar: https://shorturl.at/3g97l Diese Faszination Wasser spielt auch Anfang August eine große Rolle. Am 9. August findet – zum bereits 13. Mal – das Freischwimm-Event „Quer durchs Meer“ statt. Die DLRG-Ortsgruppe Bad Zwischenahn wird erneut für eine optimale Durchführung und die Sicherheit aller Teilnehmenden sorgen. Die Veranstaltung beginnt ab 7 Uhr an der Badestelle beim Strandcafé und endet voraussichtlich gegen 15 Uhr. Alle Interessierten können zudem das Event von einem der Schiffe hautnah miterleben. Tickets hierfür gibt es direkt am Anleger der Weissen Flotte.Alle weiteren Informationen zu Veranstaltungen in Bad Zwischenahn gibt es online unter: www.bad-zwischenahn-touristik.de/veranstaltungen Bad Zwischenahner Touristik GmbHUnter den Eichen 1826160 Bad Zwischenahn