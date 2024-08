Zusatzkonzerte im Wangerland

Musikliebhaber:innen im Wangerland können sich freuen. Ursprünglich war die Sommersaison der Konzertreihe LIVE HINTERM DEICH bereits abgeschlossen. Aufgrund der guten Wettervorhersage hat sich die Wangerland Touristik dazu entschieden, spontan zwei weitere Shows zu veranstalten.



Am Mittwoch, dem 28. August werden die Jeveraner von TS Projekt das Horumersieler Publikum mit einem Mix aus Pop, Country und Folk, im Kurgarten am Gästehaus unterhalten.



Nur einen Tag später, am 29. August, stehen mit Syracrus altbekannte Gesichter in Hooksiel auf der Bühne. Die Hits und Oldies der 60er und 70er Jahre stehen hier auf der Setlist.



Einlass ist jeweils ab 18:30 Uhr. Die Konzerte beginnen um 19:00 Uhr. Der Eintritt ist wie immer frei.



Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:



Wangerland Touristik GmbH

Zum Hafen 3

26434 Wangerland

E-Mail: larissa.strangmann@wangerland.de

Telefon: 04426 / 987 156





(lifePR) (