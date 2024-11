Zur SAiL geht’s in Bremerhaven besonders musikalisch zu

In der SAiL 2025 steckt viel Musik. Zum Windjammer-Festival vom 13. bis 17. August 2025 in Bremerhaven starten beinahe jeden Abend exklusive Mini-Kreuzfahrten – zum Abtanzen auf dem Wasser. Die ersten Partys auf dem Eventschiff „KOI“ können ab sofort gebucht werden. Auch ein Weltklasse-DJ geht an Bord.Der international erfolgreiche Musikproduzent Rob Hardt lädt zum Auftakt der SAiL am Mittwoch, 13. August 2025, zu seiner legendären SoulFood-Party auf die „KOI“ ein, um das Festival von der Wasserseite aus mit Dance-, Soul-, Funk- und Disco-Klassikern zu eröffnen. Weitere Infos und Buchung unter www.bremerhaven.de/sailsoulfood . Bis zu 550 Passagiere können an Bord der „KOI“ den atemberaubenden Blick auf die Skyline vonBremerhaven und die SAiL genießen. Als Mitbegründer von erfolgreichen Musikprojekten und Produzent für Stars der Soul- und Funk-Szene weltweit, bringt Rob Hardt seine Leidenschaft für großartige Partys aufs Schiff.Am Donnerstag, 14. August 2025, wird die „Koi“ zur Bühne für Rockfans. Unter dem Motto “Rock The Boat” legt das Schiff um 19 Uhr im Fischereihafen ab. Die Crew lädt zu einer Rocknacht ein, bei der es härter und düster zugeht - mit Rockmusik der letzten 70 Jahre.Der dritte Abend der SAiL gehört dem Schlager. Am Freitag, 15. August, steuert die „Koi“ in die große “Schlagernacht” mit dem bekannten Party-DJ Hendrik Treuse und dem Duo „Die JunX“.Am Samstag, 16. August 2025, steht das Party-Highlight an: Die „KOI“ sticht zur exklusiven Weserkreuzfahrt unter dem Motto “I’ll House You” in See – mit niemand Geringerem als dem international erfolgreichen, Grammy-nominierten Hit-Produzenten und DJ Mousse T. Der Mitbegründer der europäischen House-Szene bringt seine legendären Hits wie “Horny” und “Sexbomb“ auf das Partyschiff, um die „KOI“ in eine schwimmende Tanzfläche zu verwandeln. Weitere Infos und Buchung unter www.bremerhaven.de/nauticalnight . Die „KOI“ wird Teil der ersten Nautical Night zur SAiL sein und zusammen mit drei weiteren Partyschiffen, Windjammern und Kreuzlinern vor Bremerhaven kreuzen. Gekrönt wird die Nautical Night von einem spektakulären Höhenfeuerwerk über der Weser.Die Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:Erlebnis BremerhavenH.-H.-Meier-Straße 6,27568 Bremerhaven