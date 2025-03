Zeitreise durch die Stadt: Szenische Stadtführung lässt Geschichte lebendig werden

Ab März 2025 erwartet Besucherinnen und Besucher ein außergewöhnliches Erlebnis: Eine neue szenische Stadtführung nimmt Besucher*innen mit auf eine packende Reise in das Jahr 1913. Zwei einzigartige Spaziergänge lassen die Vergangenheit lebendig werden und machen die spannende Entstehungsgeschichte der jungen Stadt Wilhelmshaven hautnah erlebbar.Das Jahr 1913 war eine Zeit des Wandels. Während der Erste Weltkrieg noch keine Bedrohung darstellte, war Wilhelmshaven als größter Kriegshafen des Deutschen Reiches bereits ein maritimes Zentrum von großer Bedeutung. Seit seiner Gründung im Jahr 1869 hatten die Bewohner Herausragendes geleistet, um aus einer Idee eine pulsierende Stadt zu formen und diese erlebte eine dynamische Entwicklung: Die erste Straßenbahn rollte durch die Straßen, und die Zeiten, in denen Malaria die Schlagzeilen dominierte, waren längst Geschichte.Mit zwei szenischen Spaziergängen lädt die Wilhelmshaven Touristik & Freizeit GmbH gemeinsam mit der Landesbühne Nord zu einer packenden Reise in diese Epoche ein. Aus zwei unterschiedlichen Perspektiven können die Teilnehmer*innen die beeindruckende Stadtentwicklung Wilhelmshavens erleben und in das Leben der damaligen Zeit eintauchen. 1913 – Begegnungen mit Herta und Luise Herta empfängt Besuch aus der Hauptstadt: ihre Freundin Luise. Die Neugier auf die Veränderungen der letzten 15 Jahre ist groß und sie bringt spannende Geschichten vom Berliner Hof mit. Dank ihrer Schwägerin Claire von Gersdorf, einer Kammerzofe von Auguste-Victoria, kennt Luise den neuesten Klatsch und Tratsch aus der Welt des Adels. Doch nicht nur Hofgeschichten, sondern auch das Alltagsleben in Wilhelmshaven wird lebendig und greifbar. 1913 – Begegnungen mit Otto und Jan Im zweiten Spaziergang steht die bauliche Entwicklung Wilhelmshavens im Fokus.Otto, Enkel des berühmten Geheimen Oberbaurats Gotthilf Hagen, kehrt zurück, um die Verwirklichung der Pläne seines Großvaters zu begutachten. Als Oberregierungsbaurat im Reichsverkehrsministerium ist er von Berufung und Neugier getrieben. Gemeinsam mit dem Hafenbaumeister Jan entdeckt er die Stadt, die ihm aus seiner Kindheit noch als Ort unermüdlicher Arbeit in Erinnerung geblieben ist. Historische Bauten, ambitionierte Projekte und die Verbindung zwischen Berlin und Wilhelmshaven stehen im Mittelpunkt dieses Spaziergangs. Begleitet werden die Spaziergänge von zwei Gästeführerinnen und Gästeführern, die in historische Rollen schlüpfen und mit fesselnden Dialogen die großen und kleinen Ereignisse der damaligen Zeit zum Leben erwecken. Politik, Gesellschaft und Alltag verschmelzen in einer Inszenierung, die die Atmosphäre von 1913 spürbar macht. Ein besonderes Erlebnis für alle, die Wilhelmshaven einmal auf ganz neue Weise entdecken möchten.Dieses Angebot ist ein Kooperationsprojekt der Wilhelmshaven Touristik & Freizeit GmbH mit der Landesbühne Nord. Künstlerische Leitung: Frank Fuhrmann Es spielen: Gästeführer*innen Insa Kratz, Helen von Wedel, Holger Goritzka, Jürgen Rode Premiere: Sonntag, 16. März um 11 und 14 Uhr Weitere Termine im Zeitraum: 25. April bis 29. August 2025, jeweils 14.30 UhrMindestteilnehmerzahl: 7 Personen / max. Teilnehmerzahl: 20 PersonenStart: Küstenmuseum Wilhelmshaven Dauer: jeweils ca. 90 Minuten Tickets und genaue Termine über die Tourist- Information: Tel. 0 44 21 - 91 3000 oder unter www.wilhelmshaven-touristik.de Hinweis: Vorabbuchung erforderlich!