Zeitreise, Juist,1922: Ein Leben voller Hoffnung
Podcast-Episode erzählt vom jungen Pastor Janssen und seiner Frau
„Liebe und tu, was du willst“ – Eine Zeitreise in Jahr 1922:
Die Episode des Juister Podcasts „Sandbankliebe“ trägt den Titel „Liebe und tu, was du willst“ und nimmt die Hörer gleich auf zwei Reisen mit: Die eine Reise führt zurück ins Jahr 1922, als Pastor Cornelius Janssen mit seiner Frau Irmgard nach Juist zog. Die zweite Reise führt ins heutige Leben ihrer Tochter Insa Geppert, die mehr als 90 Jahre später von ihrem bewegten Leben erzählt. Zwischen Briefen, Erinnerungen und persönlichen Begegnungen entsteht ein lebendiges Bild davon, wie eng das Schicksal der Familie mit Juist verbunden ist.
Die Episode „Liebe du tu, was du willst“ rückt dabei nicht nur die schwierige Inflationszeit von 1922 in den Blick, sondern auch die Lebensgeschichte einer Frau, die als Übersetzerin, fünffache Mutter sowie Friedens- und Umweltaktivistin ein beeindruckendes Zeugnis von Glauben, Liebe und Hoffnung ablegt.
Das Leben von Familie Janssen wurde durch Juist geprägt. Die Insel wird zum Fixpunkt, an dem sich Biografien verdichten und zu Geschichten reifen, die weit über Juist hinaus Bedeutung haben. Dies stimmt für die Gäste des Juister Podcasts, aber auch für zahlreiche Hörer und Gäste.
Juister Podcast „SandBankLiebe“:
Der Juister Podcast „Sandbankliebe“ wird von Autorin Sandra Lüpkes gestaltet, die durch ihre Romane über Juist, insbesondere den Bestseller „Die Schule am Meer“, über die Insel hinaus bekannt ist. In jeder Episode trifft Autorin Sandra Lüpkes eine Person, deren Leben untrennbar mit Juist verbunden ist. Daraus entstehen sehr persönliche Gespräche, die auch Stammgästen neue Einblicke geben und den Menschen eine Bühne bieten, deren Geschichten vom Meer geprägt sind.
Auch Menschen, die Juist (noch) nicht kennen, sich aber für Geschichte interessieren, kommen bei dieser Podcast-Episode gänzlich auf ihre Kosten. Die Kurverwaltung Juist legt die Podcast-Episode mit Insa Geppert allen geschichtlich Interessierten sowie Nordsee-Fans ans Herz.
Alle Episoden des Podcasts „SandBankLiebe“ sind online abrufbar unter: seezeichen.juist.de/podcast-sandbankliebe
Über Juist:
Die schmale Insel Juist mitten im UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer lebt im Einklang mit Wind, Wellen und Gezeiten. Hier gibt es keine Autos, sondern Pferdekutschen, Fahrräder und viel Ruhe. Gäste schätzen die endlosen Strände, das gesunde Reizklima der Nordsee und die Nähe zur Natur, die auf Juist in jeder Begegnung spürbar wird. Doch Juist ist mehr als Erholung am Meer: Kultur, Geschichte und persönliche Geschichten verweben sich zu einem einzigartigen Lebensgefühl. Ob bei Konzerten, kreativen Kursen, spirituellen Angeboten oder Gesprächen mit Insulanern.
Weitere Informationen zur Nordseeinsel Juist finden sich auf der Website juist.de: https://www.juist.de/
