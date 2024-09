Zauber der Travestie – das Original

Am Donnerstag, 19. September, wird es bunt in der Wandelhalle in Bad Zwischenahn. Denn an diesem Abend ist die Gala-Revue der anderen Art zu Gast. Zauber der Travestie ist Show-Kabarett der Extraklasse mit einigen Angriffen auf die Lachmuskeln. Ob es sich bei den hinreißenden Damen übrigens wirklich nur um Männer handelt, das bleibt weiterhin ein wohlgehütetes Geheimnis. Beginn ist um 19.30 Uhr. Eintritt empfohlen ab 16 Jahre.Auf der Bühne stehen namhafte Künstler aus den bekanntesten Kabaretts Deutschlands, die alle Besucher der Show in die Welt der Travestie eintauchen lassen. Das Publikum darf sich auf fantastische Show-Acts, Livegesang und ein wahres farbliches Feuerwerk für die Augen freuen.Tickets sind zu einem Preis von 27,50 Euro, mit Gästekarte 25,50 Euro, in der Tourist-Information oder online unter www.bad-zwischenahn-touristik.de/tickets erhältlich.Die Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:Bad Zwischenahner Touristik GmbHUnter den Eichen 1826160 Bad Zwischenahn