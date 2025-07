Wohlfühlbad Koppke Greetsiel: Wellnesstag „Summertime“ am Sonntag, 20. Juli

Am Sonntag, dem 20. Juli, lädt die Sauna im Wohlfühlbad Koppke in Greetsiel zu einem besonderen Wohlfühl-Erlebnis ein. Beim Wellnesstag „Summertime“ dreht sich alles um entspannte Sommermomente. Von 10 bis 18 Uhr erwartet die Gäste ein abwechslungsreiches Verwöhnprogramm mit fruchtigen Cocktails, erfrischenden Obstvariationen und saisonalen Spezial-Aufgüssen.Ab 12 Uhr dürfen sich Saunagäste auf besondere Aufgüsse mit sommerlichen Düften freuen – mal belebend, mal entspannend, aber immer wohltuend. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Frisches Obst und kleine Überraschungen sorgen für ein sommerliches Urlaubsgefühl. Das Angebot ist im regulären Eintrittspreis enthalten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich – wer möchte, kommt einfach vorbei und genießt einen kleinen Kurzurlaub für Körper und Seele.Während der Sommerferien hat das Koppke erweiterte Öffnungszeiten. Ob zum gemütlichen Baden, entspannten Saunieren oder einfach zum Abschalten – in den Ferien ist mehr Zeit für Erholung und Entspannung.Die Öffnungszeiten im Überblick:Mo., Di., Do.: 11:00 Uhr – 18:00 UhrMi., & Fr.: 12:00 Uhr – 18:00 UhrSa.: 10:00 Uhr – 13:00 Uhr / 14:00 Uhr – 18:00 Uhr öffentliches SchwimmenSo.: 10:00 Uhr – 18:00 Uhr öffentliches SchwimmenBesonderheiten:Di. & Do.: 19:00 Uhr – 20:00 Uhr AquafitnessMi. & Fr.: 08:30 Uhr – 10:00 Uhr Seniorengymnastik & SeniorenbadenMi. & Fr.: 10:00 Uhr – 12:00 Uhr BabyschwimmenMo. Di. Do. Fr.: 11:00 Uhr – 22:00 UhrMi.: Damensauna 09:00 Uhr – 22:00 UhrSamstag und Sonntag 10:00 bis 18:00 UhrWeitere Informationen zu Eintrittspreisen und Angeboten gibt es unter www.koppke-greetsiel.de Kontakt:Wohlfühlbad Koppke GreetsielZur Hauener Hooge 1126736 Krummhörn-GreetsielTelefon: 04926 – 91 88 30Gästeankünfte 156.068 Übernachtungszahlen 838.970Gemeinde Krummhörn: 154 qkm, ca. 12.000 Einwohner, 19 Dörfer insgesamt: Fischerdorf: Greetsiel und 18 Warfendörfer: Rysum, Loquard, Campen, Upleward, Hamswehrum, Groothusen, Manslagt, Pilsum, Visquard, Eilsum, Grimersum, Jennelt, Uttum, Pewsum, Woquard, Canum, Freepsum, WoltzetenEin Warfendorf ist ein künstlich aufgeschütteter Erdhügel, der dem Schutz vor Sturmfluten diente. An der höchsten Stelle der Warft steht die Kirche und war somit der Zufluchtsort für die Dorfeinwohner bei drohender Gefahr.Sehenswürdigkeiten: Hafen Greetsiel mit historischer Häuserzeile und großer Krabbenkutterflotte, Zwillingsmühlen in Greetsiel, Mühlen in Rysum und Pewsum, Leuchtturm Campen (höchster Leuchtturm Deutschlands), rot-gelb geringelter Leuchtturm in Pilsum, Manningaburg in Pewsum, Osterburg in Groothusen, UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer, Landwirtschaftsmuseum in Campen u.v.m.Top-Events 2025: Piratenfest, Krummhörner Orgelfrühling, Kunsthandwerkermarkt, Greetsieler Woche, Kutter-Korso-Fahrt, Kinderfest, 2. Nordsee-Classic, 3. Weinfest, 11. Krummhörner Kirchturm-Tour, 3. Street Food Festival, Krummhörner Lichtertage, Familien-DrachenfestHomepage: www.greetsiel.de Facebook-Seite: www.facebook.com/Greetsiel/ Instagram-Seite: www.instagram.com/diemitdemleuchtturm/ Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:Touristik GmbH Krummhörn-GreetsielMaike HabbenZur Hauener Hooge 1526736 Krummhörn-GreetsielTelefon: (0 49 26) 91 88 18