Winterangebote im Deutschen Sielhafenmuseum in Carolinensiel

Das Deutsche Sielhafenmuseum in Carolinensiel beendet die Saison am Samstag, 2. November und startet bereits am Sonntag, 3. November mit einem speziellen Winterangebot. Erstmals wird das Kapitänshaus am Hafen Ost 3 regelmäßig an jedem Sonntag den ganzen Winter über bis zum 30.3.2025 geöffnet sein. Unter dem Motto „Sonntagsspaziergang“ laden die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von 13 bis 17 Uhr Einheimische und auswärtige Gäste ein, die neue Dauerausstellung im Kapitänshaus mit den Rauminszenierungen einer Schifferkneipe, der Guten Stube und der Wohnküche zu besichtigen. Für alle Besucher halten sie eine Tasse Ostfriesentee bereit. Die Sonderausstellung „Häuser am Hafen – Geschichten von Mauern und Menschen“ im Obergeschoss des Kapitänshauses wird bis Anfang März verlängert und ist im Sondereintrittspreis von 5 Euro enthalten.Zusätzlich bietet das Sielhafenmuseum in seiner Veranstaltungsreihe „freitags im Museums“ auch den Winter über interessante Vorträge, Führungen und Lesungen. So finden erstmals am 9. und 23. November um 15 Uhr öffentliche Führungen zum Thema „Teekultur in Ostfriesland“ statt, und am 15. November zeigt das Museum einen historischen Dokumentarfilm zum Bau des Schöpfwerks Harlesiel 1953-55 mit anschließendem Vortrag von dem Geschäftsführer der Sielacht Wittmund und dem Schöpfwerksmeister.Alle weiteren Termine und genauere Informationen zu den Winterangeboten unter www.deutsches-sielhafenmuseum Die Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:Deutsches Sielhafenmuseum CarolinensielPumphusen 326409 Wittmund-Carolinensiel