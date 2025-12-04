Wilhelmshaven: Monatsprogramm Pumpwerk Januar 2026
Mittwoch, 14. Januar | Beginn: 19:00 Uhr
Dirkschneider
Balls to the Wall – 40th Anniversary Encores Tour
Im Jahr 2025 steht im Hause DIRK-SCHNEIDER alles im Zeichen des „Balls To The Wall“-Jubiläums, das am 14.01.2026 gebührend auf der Büh-ne im Pumpwerk gefeiert wird. In den vergangenen Monaten hat die Band um ihren legendären Frontmann Udo Dirkschneider mit umjubelten Shows in ganz Euro-pa die Bühnen gerockt. Ergänzt wurde das Programm durch die Veröffentlichung von „Balls To The Wall Reloaded“ am 28. Februar via RPM.
Viele Hallen waren ausverkauft, was die Band letztendlich dazu bewog, dieser Nostal-giereise ein weiteres Kapitel hinzuzufügen. Das Set von DIRKSCHNEIDER, das den kompletten Klassiker „Balls To The Wall“ sowie weitere Perlen aus Udos ACCEPT-Tagen umfasst, wird das Publikum erneut Abend für Abend in die glorreichen 80er Jah-re zurückversetzen.
Neben sechs Deutschland-Terminen wird die Band, bestehend aus Udo Dirkschneider (Gesang), Peter Baltes (Bass), den brillanten Gitarristen Fabian „Dee Dammers“ und Andrey Smirnov sowie Schlagzeuger Sven Dirkschneider, im Januar 2026 auch zu-sätzliche Konzerte in Dänemark und Schweden geben.
Tickets gibt es im Vorverkauf über die Pumpwerk Homepage www.pumpwerk.de, www.eventim.de, in Wilhelmshaven in der Tourist-Information, Ebertstraße 110, und ggf. an der Abendkasse.
Freitag, 16. Januar | Beginn: 20:00 Uhr
Pulse – The Best of Pink Floyd
Acoustic Side of the Moon
Nach dem Split von Deutschlands Pink Floyd Tribute Nr. 1 Echoes lassen nun die ehema-ligen Mitglieder Oliver Hartmann, Martin Hofmann, Mar-kus Nanz und weitere ex-Musiker unter dem Namen PULSE das Erbe des Originals als neu formiertes Tribu-te weiterleben und bringen das einmalige Liveerlebnis neu und frisch auf die Bühne! Mit ihrem Akustik Set: Acoustic Side Of The Moon setzen sie die Unplugged-Version der Pink Floyd-Klassiker in ihrem außergewöhnlichen Still fort und präsentieren am 16.01.2026 ihre Show im Pumpwerk.
Pink Floyd ist ein Phänomen der Rockgeschichte - wer sie einmal live erleben durfte, bleibt wahrscheinlich Zeit seines Lebens von diesen Klangwelten und der einzigartigen Erfahrung erfüllt. Die Band um David Gilmour, Roger Waters, Rick Wright und Nick Mason hat mit ihren Alben wie „Dark side of the moon“, „Wish you were here“ und auch „The Wall“ absolute Meilensteine geschaffen, die aus der jüngeren Musikgeschichte nicht mehr wegzudenken sind.
Dieses Erbe weiterzutragen ist der Auftrag, dem sich die deutsche Band PULSE ver-schrieben hat. Die Akteure der neu gegründeten Formation sind dabei bestens mit dem Material und vielen tausend Konzertbesuchen in halb Europa vertraut. Bei hunderten von Konzerten waren Ausnahmegitarrist und Sänger Oliver Hartmann (ex-AVANTASIA, ex-ROCK MEETS CLASSIC), Bassist Martin Hofmann und auch Key-boarder Markus Nanz die Basis der erfolgreichen Band Echoes. Diese hat sich neben ihren Liveshows auch mit der einzigartigen Akustiktour und Veröffentlichung „Barefoot To The Moon“ (DVD 2015 Media Charts Platz 20) sowie der Produktion „Live From The Dark Side“ mit den Special Guests Michael Sadler (SAGA), Midge Ure (ULTRAVOX), Claude Leonetti (LAZULI) und Geoff Tate (ex-QUEENSRYCHE) weit über die Grenzen Deutschlands hinaus einen Namen gemacht. Neben dem fantastischen französischen Schlagzeuger und Neuzugang Sébastien Angrand bleiben auch die Sängerinnen Caro-lin Riehemann und Ilka Müller, die ab sofort zusammen auf der Bühne zu sehen sein werden, der Saxofonist Michael Unger sowie das seit Jahren perfekt eingespielte Technikteam dem neuen Line-Up erhalten.
Auch wenn die Änderungen subtil erscheinen, hat sich PULSE klar zur Aufgabe ge-macht, mit rundum erneuertem Programm und aufgewerteter Bühnenshow ihr Publi-kum zu überzeugen und zu begeistern. Unter dem Motto „The Best of Pink Floyd“ in der Akustik-Version können sich die Zuschauer auf ein großartiges Livekonzert mit besonderen Momenten freuen.
Tickets gibt es im Vorverkauf über die Pumpwerk Homepage www.pumpwerk.de, www.eventim.de, in Wilhelmshaven in der Tourist-Information, Ebertstraße 110, und ggf. an der Abendkasse.
Sonntag, 18. Januar | Beginn: 20:00 Uhr
2. Wilhelmshavener Lachnacht
Moderiert von Lutz von Rosenberg-Lipinsky
Am 18. Januar 2026 wird wieder gelacht in Wilhelmshaven.
Die Moderation des Abends übernimmt auch diesmal der wunderbare Lutz von Rosenberg Lipinsky. Seit mehr als 30 Jahren ist er mittlerweile auf Tournee und beobachtet, kritisiert, parodiert und beschreibt den Zu-stand unseres Landes. Dabei zieht er uns den Boden unter den Füßen weg. Natürlich nur, um uns zum Laufen zu bringen. Damit es endlich vorwärts geht mit uns. Denn we-nig hat sich in Deutschland bewegt in den letzten Jahrzehnten. Wir sitzen aus. Warten ab. Wir sind das Volk der Sitzer und Lenker. Dabei braucht es Bewegung. Und einen, der dazu aufruft. Stand up. For your right. To party. Dafür lohnt es sich, aufzustehen. Nicht nur morgens.
Im Gepäck hat er wieder eine Ladung der lustigsten Comedians und Kabarettisten der Republik und der Abend verspricht auch diesmal, ein Feuerwerk der Kleinkunst zu werden! Die auserlesenen Gäste dieser Show sind:
René Sydow ist Deutschlands sprachmächtigster Kabarettist und er spricht nun an und aus, was in unserer Sprache und Gesellschaft verschleiert, totgeschwiegen und zerredet wird. Er seziert Herrschaftssprache und Internetgebrabbel, lässt heiße Luft aus Schaumschlägern und Wichtigtuern, entlarvt Phrasendrescher und Wortverbieter. Wo andere faseln, redet er Tacheles. Wo gelabert wird, stellt er fest. Statt Blabla gibt es Gedanken. Statt Larifari: Sinn. Und wenn der Zuschauer sich fragt: „Darf man das so sagen?“, dann antwortet der Kabarettist: „Ja. Aber nur in ganzen Sätzen.“
Jacky Feldmann würde wahrscheinlich noch immer gemütlich auf einer Wiese liegen mit einem Tetra Pak unterm Arm und einer Sonnenblume im Haar; wäre da nicht plötz-lich die Schule zu Ende gewesen. Was nun anfangen mit der neu gewonnenen Zu-kunft? Chemikerin, Polizistin oder doch Klärwerktaucherin werden? Eine Karriere als Hammerwerferin strebte Jacky zunächst an (kein Scheiß), diese scheiterte doch an ihrer eher zierlichen Gestalt und ihrem quiekenden Wurfschrei. Die Wahl fiel schluss-endlich auf einen Schreibtisch-Job beim Finanzamt. Der Alltag zog ein; aber auch die Komik. Dass Umsatzsteuer und Mehrwertsteuer keine Pokemons sind, wusste die jun-ge Sauerländerin schon vorher. Doch die Geschichten, die Jacky als Finanzbeamtin erfahren hat, sprechen eine eigene Sprache…
Lars Ruth ist der Seher. Eine Person, der zugeschrieben wird, übernatürliche Dinge wahrzunehmen. Des Sehers Fähigkeiten werden vermutet und behauptet, angezweifelt und bestaunt… und doch bleibt die Ungewissheit, ob man einem Menschen gegen-übersteht, der mit einer speziellen Gabe beschenkt ist – oder einem Scharlatan. Lars Ruth ist beides. Er ist ein beschenkter Scharlatan! Und er ist einer, der es gut mit Ihnen meint! Feinfühlig und emphatisch nimmt Lars Ruth Sie mit auf eine Reise in die Welt des Übersinnlichen, in der auch Sie zweifeln werden, ob ihr Reiseführer „die Gabe“ besitzt und ob Sie Ihren Sinnen trauen können. Folgen Sie ihm auf eine Expedition ins Reich der Wahrsager und Visionäre, der Hypnotiseure und Traumdeuter. Aber wun-dern Sie sich nicht, wenn Sie sich wie Alice fühlen, wenn Lars Ruth Sie in das Kanin-chenloch führt und Sie das Wunderland entdecken…
Wer Sebastian Krämer nicht kennt, der weiß vielleicht gar nicht, dass das gleichzeitig geht: Musik, die berührt und überrascht und Texte von eindringlicher Geschliffenheit, die ganze Romane in wenigen Minuten erzählen, eine Kleinigkeit voll Humor zum Leuchten bringen oder uns in Abgründe des Schreckens oder der Sehnsucht reißen. Dazu eine einfühlsam filigrane Stimme, die die oft schonungslosen Scherze lapidar überspielt, um den Feinheiten nachzuspüren. Doch doch, lachen werden Sie an einem Abend mit Sebastian Krämer auch. Sogar ständig. Aber Sie werden am Ende nicht der Meinung sein, dass es sich dabei um den entscheidenden Ertrag handelt.
Tickets gibt es im Vorverkauf über die Pumpwerk Homepage www.pumpwerk.de, www.eventim.de, www.nordwest-ticket.de, in Wilhelmshaven in der Tourist-Information, Ebertstraße 110, und ggf. an der Abendkasse.
Mittwoch, 21. Januar | Beginn: 19:00 Uhr
Treff nach Sieben
Feiern ohne Vorurteile
Seit vielen Jahren findet einmal im Monat eine ganz besondere Veranstaltung statt. Unter dem Motto „Feiern ohne Vorurteile“ öffnet das Wil-helmshavener Kulturzentrum Pumpwerk seine Türen für die beliebte Veranstaltungsserie „Treff nach Sieben“.
An diesen Abenden können Menschen mit Beeinträch-tigungen und nicht beeinträchtigte Menschen eine Zeit voller Spaß, Freude und Musik genießen. Da der „Treff nach Sieben“ für Unbefangenheit und Offenheit steht, kann ausgelassen und ohne Hemmungen getanzt, gesungen und gefeiert werden. Der selbstverständliche Umgang mit Behinderung und der integrative Aspekt dieser Veran-staltung ist über viele Jahre ein fester Programmpunkt im Pumpwerk und erfährt immer wieder von neuer großer Beliebtheit im gesamten Nordwesten. Der Eintritt ist frei!
Sonntag, 25. Januar | Beginn: 20:00 Uhr
31. Festival der Kleinkunst
Starbugs Comedy
SHOWTIME!
Sie haben es wieder getan! Starbugs Comedy setzen noch einen drauf und heben mit ihrem brandneuen Programm „SHOWTIME!“ in neue Sphären der Comedy ab. Und sie nehmen ihr Publikum von der ersten Sekunde an mit auf eine Reise durch die bunte Welt der Showszene. Noch nie war Comedy so lebendig und dynamisch. Auch diesmal war Nadja Sieger alias Nadeschkin wieder als Regisseurin mit dabei.
"SHOWTIME!" ist Weltklasse Comedy ganz ohne Worte. Lange Reden überlassen die drei Ausnahmekünstlern den Andern. Mit vollem Körpereinsatz und umwerfender Mi-mik produzieren Starbugs Comedy wahres Feuerwerk der Lacher. Von Jung bis Alt bleibt kein Auge trocken und das Publikum brüllt vor Lachen. Fabian Berger, Wassilis Reigel und Martin Burtscher sind Weltmeister der nonverbalen Comedy und tanzen und spielen alles Mögliche und Unmögliche. Sie überraschen das Publikum immer
wieder mit unerwarteten Wendungen und Verwicklungen. Ihre scheinbar unerschöpfli-che Kreativität hat eine intensive Nebenwirkung: Muskelkater vom Lachen.
Das neue Comedy-Programm „SHOWTIME!" verspricht alles und noch viel mehr. Und so gehört das Schlusswort der Hessischen Allgemeinen Zeitung: "Und da waren sie, neunzig Minuten infantile Freude am Leben, die man einatmete wie reinen Sauerstoff - Ovationen im Stehen.“
Tickets gibt es im Vorverkauf über die Pumpwerk Homepage www.pumpwerk.de, www.eventim.de, www.nordwest-ticket.de, in Wilhelmshaven in der Tourist-Information, Ebertstraße 110, und ggf. an der Abendkasse.
Donnerstag, 29. Januar | Beginn: 20:00 Uhr
Cristina Branco & Ensemble
Mãe Tour 2026
Im Jubiläumsjahr des Pumpwerks wird die berühmte Sängerin Cristina Branco, die zuletzt in der Carnegie Hall in New York auftrat, während ihrer Deutschlandtour mit ihrem Quartett am 29. Januar ein Konzert in Wilhelmshaven geben. Cristina Branco ist eine von der Kritik gefeierte portugiesische Fado-Künstlerin, die das Publikum weltweit mit ihrer gefühlvol-len Stimme und tiefgründigen Musikalität in ihren Bann gezogen hat.
In ihrer über zwei Jahrzehnte währenden Karriere hat Branco zahlreiche erfolgreiche Alben veröffentlicht und die Zuhörer mit ihren einzigartigen Interpretationen des traditi-onellen Fado und ihrer Erkundung zeitgenössischer musikalischer Ausdrucksformen in ihren Bann gezogen. Anerkannt für ihre außergewöhnliche Kunstfertigkeit hat Branco internationale Anerkennung erhalten und sich als eine der führenden Persönlichkeiten in der Welt des Fado etabliert. Mit ihrer unerschütterlichen Leidenschaft für den traditi-onellen Fado liefert sie eine ergreifende Hommage an dieses symbolträchtige Musik-genre, das tief in der portugiesischen Kultur verwurzelt ist.
„Mãe“ (Mutter) ist ihr aktuelles musikalisches Meisterwerk; ein außergewöhnliches Al-bum lädt den Hörer auf eine Reise der Wiederentdeckung und Neuerfindung des Fado ein, auf der er in seine tiefsten emotionalen Tiefen und feinsten Nuancen eintauchen kann. Cristina Branco wird im Quartett in Wilhelmshaven auftreten. Die außergewöhnli-che Kunstfertigkeit von Bernardo Couto an der portugiesischen Gitarre, die Meisterhaf-tigkeit von Luís Figueiredo am Klavier und die bezaubernden Klänge von Bernardo Moreira am Kontrabass hauchen diesem musikalischen Juwel Leben ein und sorgen für ein reichhaltiges und eindringliches Klangerlebnis.
Tickets gibt es im Vorverkauf über die Pumpwerk Homepage www.pumpwerk.de, www.eventim.de, www.nordwest-ticket.de, in Wilhelmshaven in der Tourist-Information, Ebertstraße 110, und ggf. an der Abendkasse.
