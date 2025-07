Wigald Boning geht baden auf Juist

Wer das Besondere sucht, findet es auf der Nordseeinsel Juist – zwischen Dünen, Meer und Möwen. Genau der richtige Ort also für ein ebenso ungewöhnliches wie unterhaltsames Event: Am 6. August 2025 ist Wigald Boning auf Juist zu Gast. Der beliebte Entertainer, Musiker und Buchautor lädt zu einem gemeinsamen Bad im Meer und einem humorvollen Diavortrag am Abend ein. Im Mittelpunkt steht sein Buch- und Badeprojekt „Herr Boning geht baden“, bei dem er ein Jahr lang täglich in natürliche Gewässer stieg – Egal, bei welchem Wetter.Mittwoch, 06.08.2025, 16:00 UhrDer Tag beginnt mit einem öffentlichen Bad mit Wigald Boning am Hauptbadestrand von Juist. Ganz nach seinem Motto „Es gibt kein schlechtes Wetter, nur zu wenig Neugier“ sind alle Gäste und Einheimischen eingeladen, mit ins Wasser zu kommen – spontane Badebekanntschaften und Lacher inklusive.Mittwoch, 06.08.2025, 20:00 UhrAm Abend berichtet Wigald Boning in einem ebenso charmanten wie schrägen Diavortrag von seinem ungewöhnlichen Selbstexperiment: Ein Jahr lang tägliches Baden – Ob im Gebirgsbach, im Tümpel oder in der Nordsee. Der Vortrag, reich bebildert mit persönlichen Eindrücken, bietet einen humorvollen Blick auf das Thema Kälte, Gewohnheiten und Lebensfreude.Anmeldung und weitere Informationen finden sich auf der Website der Kurverwaltung Juist: https://www.juist.de/erleben/veranstaltung/detail/diavortrag-wigald-boning-herr-boning-geht-baden Die autofreie Nordseeinsel Juist ist bekannt für ihre endlosen Sandstrände, das gesunde Klima und eine entschleunigende Ruhe, die Körper und Geist erfrischt. Wer das Besondere sucht, findet es hier – zwischen Dünen, Meer und Möwen. Genau der richtige Ort also für ein ebenso ungewöhnliches wie unterhaltsames Event: Am 6. August 2025 ist Wigald Boning auf Juist zu Gast.Weitere Informationen zur Nordseeinsel Juist finden sich auf der Website juist.de: https://www.juist.de/ Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:Kurverwaltung JuistTel.: 04935 809 855 E-Mail: pr@juist.de