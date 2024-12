Wiesmoor singt – Weihnachtslieder zur Adventszeit in der Blumenhalle am 15. Dezember 2024 von 15 bis 17 Uhr



Gemeinsam werden Weihnachtslieder in der festlich geschmückten Blumenhalle gesungen. Maike Bauer begleitet den Gesang und das Stadtorchester gibt den Ton an. Die Texte werden per Beamer auf eine Leinwand projiziert. So wird das Mitsingen für Jung und Alt zum großen Spaß.



Es wird eine Weihnachtsgeschichte von Joachim Kleen erzählt, der gemütlich auf Strohballen sitzend gelauscht werden kann. Natürlich dürfen heißer Apfel, Glühwein und einige Naschereien nicht fehlen. Erleben Sie zwei unvergessliche Stunden in schöner Gemeinschaft.



Der Eintritt ist frei.



Die Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:



Stadt Wiesmoor

Hauptstraße 193

26639 Wiesmoor

(lifePR) (