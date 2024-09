WellNessmersiel schließt zum 30. November 2024 – Dank an langjährige Gäste und Kunden

Nach fünf erfolgreichen Jahren wird die WellNessmersiel in Neßmersiel zum 30. November 2024 geschlossen. Das Ehepaar Kia und Uwe Leenings, das die Anlage seit dem 1. Januar 2019 gepachtet hat, bedankt sich bei allen treuen Gästen und Kunden für die jahrelange Unterstützung.



Im Mai 2018 entdeckten die beiden die damals seit zwei Jahren geschlossene Wellnessoase während eines Urlaubs in Dornum. Kia Leenings, Kosmetik- und Massagefachkraft, und Uwe Leenings, Aquatrainer, Saunameister und Friseur, entschieden sich nach gründlicher Überlegung dazu, die Anlage zu übernehmen. Trotz der Herausforderungen durch die Coronapandemie konnten sie in den vergangenen Jahren eine positive Resonanz und zahlreiche wertvolle Bekanntschaften gewinnen.



Nun, nach fünf Jahren erfolgreicher Selbständigkeit, hat sich Kia Leenings entschlossen, einen neuen beruflichen Weg einzuschlagen und aus der Selbständigkeit in ein Angestelltenverhältnis zu wechseln. „Wir danken unseren langjährigen Gästen und treuen Kunden von ganzem Herzen für ihre Unterstützung und die schönen gemeinsamen Jahre“, teilen Kia und Uwe Leenings mit.



Gutscheine der letzten drei Jahre können weiterhin eingelöst werden. Kunden werden gebeten, ihre Mehrfachkarten bis zur Schließung zu nutzen, da eine Auszahlung nicht erfolgt.



Wie Rolf Kopper, Geschäftsführer der Tourismus GmbH Gemeinde Dornum, mitteilt, wird bereits seit zwei Monaten nach neuen Pächtern für die Wellnessanlage gesucht. Interessierte können ihre Bewerbung an die Tourismus GmbH senden. Sollte kein qualifizierter Betreiber gefunden werden, bleibt die Anlage geschlossen. Der Aufsichtsrat der Tourismus GmbH hat bereits im Juni 2024 beschlossen, keine Einzelbausteine der Anlage zu verpachten und einen Eigenbetrieb der GmbH auszuschließen. Bereits im August 2017 war der Eigenbetrieb eingestellt worden, woraufhin Ende 2018 das Ehepaar Leenings als Pächter nach Dornum kam.



Die Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:



Tourismus GmbH Gemeinde Dornum

Hafenstraße 3

26553 Dornum

Nordseebad Dornumersiel

(lifePR) (