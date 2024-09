Das Weinfest am Meer ist mittlerweile eine feste Instanz im Bad Zwischenahner Veranstaltungskalender und damit nicht mehr wegzudenken. Bereits zum vierten Mal verwandelt sich die Terrasse hinter der Wandelhalle in einen Ort, an dem alle Liebhaber des „vergorenen Traubensaftes“ zwei unvergessliche Abende in bezaubernder Atmosphäre am Zwischenahner Meer genießen können. Am Freitag, 13. September, 18 bis 23 Uhr und Samstag, 14. September, 14 bis 23 Uhr sind alle Gäste und Einheimischen dazu herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei.Verschiedene Händler aus der Region präsentieren auch in diesem Jahr ihren Wein im Kurpark – wie gewohnt in den Pagoden – zum Verzehr an. Neben einer Vielfalt an unterschiedlichen Weinen wird es auch alkoholfreie Getränke geben. Für den kleinen Hunger ist selbstverständlich auch gesorgt. Da es sich um eine Outdoor-Veranstaltung handelt, spielt das Wetter eine entscheidende Rolle. Doch auch im Falle von Regen, findet die Veranstaltung wie geplant statt. Ein Großteil der Sitzmöglichkeiten ist überdacht.Musikalisch ist auch einiges geboten: Am Freitag, 13. September, werden „Bridges & Hooks“ ab 19 Uhr live auf der Freilichtbühne im Kurpark spielen. Den Samstag, 14. September, teilen sich derweil „Chillitime Accoustic Lab“ um 15 Uhr sowie „Roberto Pennisi“ ab 19 Uhr.Weitere Informationen unter:Die Pressemeldung wird herausgegeben von unserem Partner:Bad Zwischenahner Touristik GmbHUnter den Eichen 1826160 Bad Zwischenahn