Am dritten Adventswochenende findet von Freitag, 13. Dezember, bis Sonntag, 15. Dezember 2024, der jährliche Weihnachtsmarkt an der Burg Bederkesa statt. Mehr als zwanzig Ausstellende laden zum Stöbern und Kaufen ein. Der Eintritt ins Museum in der Burg ist an diesen Tagen kostenfrei.



Der Hof der Burg Bederkesa verwandelt sich am Wochenende des dritten Advents in einen Weihnachtsmarkt mit vielen kleinen einladenden Buden und Ständen. Auf dem Burghof und im Gewölbe der Burg bieten zahlreiche Ausstellende ihre Hand-, Holz-, Keramik-, Schmuck- und Glasarbeiten sowie Gewürze, Marmeladen und Liköre zum Verkauf an. Der Förderverein der Grundschule Bederkesa wird etwas für das leibliche Wohl sowie Selbstgebasteltes anbieten.



An allen drei Tagen findet ein musikalisches Rahmenprogramm statt. Der Posaunenchor Köhlen wird am Freitag um 18:00 Uhr weihnachtliche Klänge ertönen lassen. Am Samstag wird Jan Hendrik Ehlers von 16:00 Uhr bis 17 Uhr die Besuchenden mit seinem Akkordeon zum Mitsingen einladen. Den musikalischen Abschluss des Samstages wird ab 17:30 Uhr Nadja Domeyer vom Duo Harmonia machen. Am Sonntag verzaubert ab 14 Uhr der Chor Bene Vocale zum dritten Advent den Weihnachtsmarkt im Burghof mit seiner musikalischen Darbietung.



Der Weihnachtsmarkt an der Burg Bederkesa ist am Freitag, 13. Dezember, von 15:00 bis 19:00 Uhr sowie am Samstag, 14. Dezember, und Sonntag, 15. Dezember, jeweils von 11:30 Uhr bis 19:00 Uhr geöffnet.



