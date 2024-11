Die Vorfreude steigt, denn es wieder soweit: Der Weihnachtsmarkt am Schloss Dornum öffnet seine Tore! An den ersten beiden Adventswochenenden verwandelt sich das barocke Wasserschloss in einen besonderen Treffpunkt mit einzigartiger Weihnachtsatmosphäre.Vor der beeindruckenden Kulisse des Wasserschlosses erwartet die Besucher ein liebevoll gestaltetes Weihnachtsdorf. Festlich dekorierte Holzhütten, 100.000 Lichter und zahlreiche Tannenbäume sorgen für stimmungsvolle Momente. Der Duft von Zimt, gebrannten Mandeln und Glühwein liegt in der Luft und lädt dazu ein, die Adventszeit mit allen Sinnen zu genießen.Im Weihnachtsdorf und den festlich dekorierten Nebengebäuden präsentieren zahlreiche Aussteller handgefertigte Geschenke, regionale Spezialitäten und kunstvolle Dekorationen. Ein umfangreiches Rahmenprogramm wird ebenfalls geboten: Bei der beliebten Tombola können wieder attraktive Preise gewonnen werden, auf den Bühnen im Rittersaal und dem Schlossplatz dürfen sich Besucher über Livemusik, Lesungen und Zauberei freuen (genaue Informationen zum Programm gibt es auf dornum.de). Neben Kinderschminken und einem nostalgischen Kinderkarussell können die Kinder eine Entdeckerreise erleben und Popcorn über dem Lagerfeuer selbst herstellen. Und das Highlight für die Kleinsten: Der tägliche Besuch des Weihnachtsmannes. Das Kinderprogramm ist komplett kostenfrei.Wie im letzten Jahr, werden Ein- und Ausgang getrennt sein. Der Eingang zum Weihnachtsmarkt erfolgt über die Brücke am Schlosswald und der Ausgang führt durch den Torbogen am Uhrenturm in Richtung Ortskern. Der Eintritt zum Weihnachtsmarkt beträgt 3,00 € pro Person. Kinder & Jugendliche unter 14 Jahren in Begleitung Erwachsener haben freien Eintritt. Für Besucher und Besucherinnen, die den Weihnachtsmarkt an einem Wochenende mehrmals besuchen möchten, gibt es wieder das 4-Tage-Ticket für 7,50 €. Tickets gibt es an der Tageskasse vor Ort, oder Online auf Eventim. Für spontane Rückkehrer gibt es in diesem Jahr einen Stempel, der es ermöglicht, den Weihnachtsmarkt zu verlassen und am gleichen Tag erneut einzutreten.Öffnungszeiten des Dornumer Weihnachtsmarktes:28.11. Donnerstag 16:00 - 20:00 Uhr29.11. Freitag 16:00 - 22:00 Uhr30.11. Samstag 13:00 - 22:00 Uhr01.12. Sonntag 13:00 - 19:00 Uhr05.12. Donnerstag 16:00 - 20:00 Uhr06.12. Freitag 16:00 - 22:00 Uhr07.12. Samstag 13:00 - 22:00 Uhr08.12. Sonntag 13:00 - 19:00 UhrWeitere Infos: https://www.dornum.de/erlebnisse/veranstaltungen/top-events/weihnachtsmarkt-dornum Zum Ticketing: https://www.eventim-light.com/de/a/64edf7f09205366985ed88a7 Die Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:Tourismus GmbH Gemeinde DornumHafenstr. 326553 Dornum