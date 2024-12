Weihnachtsmarkt am Schloss Dornum zieht auch 2024 zahlreiche Besucher an

Der Weihnachtsmarkt am Schloss Dornum hat auch in diesem Jahr erneut seine Rolle als einer der beliebtesten Weihnachtsmärkte in der Region unter Beweis gestellt. Mit seinem besonderen Ambiente, dem illuminierten Wasserschloss und über 100.000 Lichtern zog der Markt zahlreiche Besucher an und verbreitete eine festliche Stimmung. Besonders in den Abendstunden, wenn die Dämmerung einsetzte und die Dunkelheit das Schloss umhüllte, schufen die festlichen Lichter eine einzigartige Atmosphäre. Diese stimmungsvolle Kulisse und die Liebe zum Detail wurden von den Besuchern sehr geschätzt.



Eben diese stimmungsvolle Kulisse lockte Gäste aus der gesamten Region und darüber hinaus an. So reisten einige sogar mehrere hundert Kilometer, um den Weihnachtsmarkt zu erleben, während auch mehrere Busgruppen Dornum als Ziel wählten. Dies verdeutlicht einmal mehr die überregionale Attraktivität des Marktes. Insgesamt besuchten etwa 15.000 Menschen den Weihnachtsmarkt, wobei diese Zahl sowohl Erwachsene als auch Kinder umfasst – ein weiterer Beweis für die große Beliebtheit und Zugkraft des Marktes.



Neben dem festlichen Ambiente bot der Weihnachtsmarkt ein abwechslungsreiches Programm für Kinder. Zu den bewährten Attraktionen wie der Entdeckerreise und dem Kinderschminken kamen in diesem Jahr neue Highlights hinzu: Ein kleines Vintage-Kinderkarussell sorgte für nostalgischen Spaß, und beim Popcorn selber machen am Lagerfeuer wurde es besonders gemütlich für die jüngsten Besucher. Auch das Weihnachtsdorf wurde erweitert: Neu hinzu kamen selbstgebaute Klöhnhütten aus Holz, die zum Verweilen einluden und von denen man der Livemusik verschiedener regionaler Künstler lauschen konnte, die im Weihnachtsdorf aufgetreten sind.



Ein besonderer Dank gilt allen Freiwilligen, Helfern und Unterstützern, die den Weihnachtsmarkt ermöglicht haben. Ohne ihre tatkräftige Unterstützung wäre der Markt in diesem Umfang nicht realisierbar gewesen. Auch die Mitarbeiter der Tourismus GmbH Dornum waren in nahezu allen Bereichen des Marktes stark involviert. Vom Aufbau über die Betreuung der Tombola und der Kasse bis hin zu vielen weiteren Aufgaben verbrachte fast jeder Mitarbeiter der GmbH viele Stunden vor, während und nach dem Weihnachtsmarkt, um das Event erfolgreich durchzuführen.



Die Durchführung des Weihnachtsmarktes erfordert jedes Jahr eine erhebliche Investition. Die Tourismus GmbH Dornum kalkuliert mit Kosten von mehr als 100.000 Euro für die Organisation und Durchführung des Weihnachtsmarktes. Diese Summe umfasst neben den laufenden Ausgaben, Abschreibungen, Personalkosten auch die zahlreichen logistischen Herausforderungen, die mit der Durchführung eines solchen Events verbunden sind. Der Eintrittspreis deckt lediglich einen Teil der Kosten ab. „Finanzielle Unterstützungen von der Gemeinde und einigen Vereinen tragen zur Deckung der hohen Ausgaben bei. Aber ein deutliches Defizit bleibt für die Tourismus GmbH immer über“, erklärt Rolf Kopper, Geschäftsführer der Tourismus GmbH Gemeinde Dornum.



Zum Abschluss resümiert Rolf Kopper: „Trotz des wechselhaften Wetters sind wir mit dem Ergebnis des Weihnachtsmarktes sehr zufrieden. Die Besucherzahlen waren zufriedenstellend und vergleichbar mit denen aus den Vorjahren. Dies bestätigt, dass der Weihnachtsmarkt weiterhin ein beliebtes Highlight in der Region ist.“



Dieser Erfolg ist jedoch nicht nur ein Rückblick auf das vergangene Jahr, sondern auch ein Ansporn für die kommenden Jahre. Die Vorbereitungen für den Weihnachtsmarkt 2025 beginnen bereits in Kürze. Auch im nächsten Jahr dürfen sich die Besucher auf einige Neuerungen freuen, die den Markt weiter bereichern sollen. Der Weihnachtsmarkt 2025 findet vom 27. November bis 30. November sowie vom 4. Dezember bis 7. Dezember statt.



