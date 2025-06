Wartungsarbeiten im Saunabereich des Wohlfühlbades Koppke

Der Saunabereich des Wohlfühlbades Koppke bleibt in der Zeit vom 11. Juni bis einschließlich 2. Juli 2025 geschlossen. Grund hierfür sind die turnusmäßigen Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten, die jährlich durchgeführt werden, um die Qualität und Sicherheit der Anlage auf einem hohen Niveau zu halten.In diesem Zeitraum werden zusätzlich beide Umkleidekabinen umfassend saniert, um den Gästen künftig noch mehr Komfort bieten zu können.Das Schwimmbad ist von der Schließung nicht betroffen und bleibt weiterhin zu den regulären Zeiten geöffnet.Das Team des Wohlfühlbades bittet alle Besucherinnen und Besucher um Verständnis für die vorübergehende Einschränkung und freut sich darauf, den Saunabereich ab dem 3. Juli wieder im gewohnten Zustand – und mit modernisierten Umkleiden – anbieten zu können.Einlass immer bis eine Std. vor Öffnungszeitenschluss.Mo. – Fr.: 15:00 Uhr – 18:00 Uhr öffentliches SchwimmenSa.: 10:00 Uhr – 13:00 Uhr / 14:00 Uhr – 18:00 Uhröffentliches SchwimmenSo.: 10:00 Uhr – 18:00 Uhr öffentliches SchwimmenBesonderheiten:Di. & Do.: 19:00 Uhr – 20:00 Uhr AquafitnessMi. & Fr.: 08:30 Uhr – 10:00 Uhr Seniorengymnastik & SeniorenbadenMi. & Fr.: 10:00 Uhr – 12:00 Uhr Babyschwimmenerhalten Sie direkt im Wohlfühlbad Koppke oder telefonisch unterGästeankünfte 156.068 Übernachtungszahlen 838.970Gemeinde Krummhörn: 154 qkm, ca. 12.000 Einwohner, 19 Dörfer insgesamt: Fischerdorf: Greetsiel und 18 Warfendörfer: Rysum, Loquard, Campen, Upleward, Hamswehrum, Groothusen, Manslagt, Pilsum, Visquard, Eilsum, Grimersum, Jennelt, Uttum, Pewsum, Woquard, Canum, Freepsum, WoltzetenEin Warfendorf ist ein künstlich aufgeschütteter Erdhügel, der dem Schutz vor Sturmfluten diente. An der höchsten Stelle der Warft steht die Kirche und war somit der Zufluchtsort für die Dorfeinwohner bei drohender Gefahr.Sehenswürdigkeiten: Hafen Greetsiel mit historischer Häuserzeile und großer Krabbenkutterflotte, Zwillingsmühlen in Greetsiel, Mühlen in Rysum und Pewsum, Leuchtturm Campen (höchster Leuchtturm Deutschlands), rot-gelb geringelter Leuchtturm in Pilsum, Manningaburg in Pewsum, Osterburg in Groothusen, UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer, Landwirtschaftsmuseum in Campen u.v.m.Top-Events 2025: Piratenfest, Krummhörner Orgelfrühling, Kunsthandwerkermarkt, Greetsieler Woche, Kutter-Korso-Fahrt, Kinderfest, 2. Nordsee-Classic, 3. Weinfest, 11. Krummhörner Kirchturm-Tour, 3. Street Food Festival, Krummhörner Lichtertage, Familien-DrachenfestHomepage: www.greetsiel.de

