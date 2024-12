Wangerooge: Gemeinderat beschließt Verlängerung für die Bewerbungsfrist für die Liegenschaften an der Oberen Strandpromenade

Im August 2024 hatte der Gemeinderat die Ausschreibung von zwei Liegenschaften an der Oberen Strandpromenade zum Zwecke Vollhotel und Beherbergungsbetrieb beschlossen. Die Gesamtplanung hat in der Bevölkerung durchaus Zustimmung gefunden. Direkt Mitte August wurden auch die Ausschreibungsunterlagen auf den Internetseiten veröffentlicht und erste Kontakte gesucht. Nun wurde die Bewerbungsfrist für die Grundstücke in nicht-öffentlicher Ratssitzung verlängert und auf den 31. März 2025 festgelegt. „Der ursprüngliche Zeitplan war schon sehr sportlich.“ so Rieka Beewen, Kurdirektorin. „Uns kann es da manchmal nicht schnell genug gehen, aber wenn alles Hand und Fuß haben soll, muss man die Fristen verlängern“. Diesem Vorschlag der Verwaltung ist der Rat am vergangenen Donnerstag in der letzten Ratssitzung des Jahres gefolgt.„Im Bereich der Voruntersuchungen im Erlebnisbad Oase ziehen sich die Ergebnisse auch etwas länger, als wir es gerne hätten – daher, ist die Verlängerung der Ausschreibungsfristen für dieses Projekt unkritisch.“ ergänzt Rieka Beewen.Grundsätzlich wurde das Projekt als Zug-um-Zug-Lösung vorgestellt. Teil der Gesamtkonzeption war auch der Umzug der Gemeindeverwaltung in den alten Kindergarten in der Jadestraße. Hier wurde am Donnerstag die Ausschreibung der Planungsleistungen beschlossen, sodass es in jedem Fall vorwärts geht.Alle Informationen finden Sie auf gemeinde.wangerooge.de/hotelprojekte Die Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:Gemeinde- und Kurverwaltung WangeroogeObere Strandpromenade 326486 Wangerooge