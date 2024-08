Wanderkino zu Gast in Neßmersiel

Adrift - Fatty Arbuckle 1916

The Immortal Baby - Harry Langdon 1920

The Inventor - Mack Sennett 1923

Der Hufschmied - Buster Keaton 1920

Ein Hundeleben - Charlie Chaplin 1918

Gästen und Einheimischen wird die Gelegenheit geboten, Filme in einer ganz besonderen Umgebung zu genießen. Das Programm des Abends umfasst die Vorführung von folgenden Filmen:Die Filmvorführungen beginnen um 21:00 Uhr. Sitzgelegenheiten werden zur Verfügung gestellt, Besucher sind jedoch herzlich eingeladen, ihre eigenen Stranddecken, Campingstühle oder ähnliches mitzubringen, um es sich ganz nach ihrem Geschmack gemütlich zu machen. Snacks und Getränke können mitgebracht werden.Das Wanderkino ist weit mehr als eine gewöhnliche Kinovorführung. Mit historischer 16mm-Filmtechnik projiziert es Stummfilme unterschiedlicher Genres, darunter Slapstick, Monumental- und Experimentalfilme. Die Besonderheit liegt in der live begleiteten musikalischen Untermalung, die mit verschiedenen Instrumenten umgesetzt wird. Den studierten Musikern gelingt es in besonderer Weise, eine Einheit aus Film und Musik herzustellen. So wird jede Veranstaltung zu einem besonderen Seh- und Hörerlebnis. Die Filmaufführungen finden in einem nostalgisch inszenierten Rahmen statt, der die Pionierzeiten des Kinos wieder aufleben lässt.Das mobile Kino wird von einem Oldtimer-Feuerwehrfahrzeug, einem Magirus Deutz aus dem Jahr 1969, transportiert und integriert die gesamte Kino-, Ton- und Lichttechnik sowie die Bestuhlung und das Instrumentarium. Diese einzigartige Kombination erlaubt es, jeden Ort in kürzester Zeit in ein charmantes Open-Air-Kino zu verwandeln.Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.