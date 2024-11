Wandel als Chance: Neue Wege für Bad Zwischenahn

Ein neues Tourismusentwicklungskonzept, eine Bewerbung zur Landesgartenschau 2030 und die klare Vision, den Kurort Bad Zwischenahn in eine starke Zukunft zu führen: Die Bad Zwischenahner Touristik GmbH (BTG) hat sich für die kommenden Jahre viel vorgenommen, um den (Er-)Lebensraum Bad Zwischenahn ganzheitlich attraktiv zu gestalten und dabei Einheimische wie Gäste gleichermaßen anzusprechen. Wie dies gelingen kann und soll, wird am Donnerstag, 7. November ab 16 Uhr in der Wandelhalle vorgestellt.Die BTG lädt ein zu einer öffentlichen Veranstaltung, die informiert und inspiriert. Die Eckpunkte der neuen Tourismusentwicklungsstrategie werden präsentiert. Experten aus der Region und aus anderen erfolgreichen Destinationen teilen ihr Wissen und ihre Erfahrungen. Den Auftakt macht der Österreicher Florian Größwang. Der international tätige Regionalentwicklungsexperte und Organisations- und Tourismusforscher stimmt die Gäste in seiner Keynote zum Thema „Zukunft Tourismus – Den Wandel als Chance begreifen!“ ein auf die Notwendigkeit, Lebensräume verantwortungsvoll weiterzuentwickeln.Florian Größwang, der täglich mit Transformationsprozessen auf Bund-, Länder- und Kreisebene zu tun hat, ist überzeugt: „Nur die Lebensraum-Perspektive im Tourismus sichert nachhaltig die Attraktivität und das Entwicklungspotenzial der Destination.” Hierfür brauche es neue Formen der Zusammenarbeit in der Region und, so Größwang, „den Mut, neue Wege zu gehen, und das Vertrauen auf die eigenen Stärken”.Die thematischen Stärken von Bad Zwischenahn sind die Gesundheit, die Kultur und die Natur. Sie prägen den Standort und die Attraktivität der Region für Gäste von außerhalb. Wie diese Themen künftig bearbeitet werden und welche neuen Formen der aktiven Bürgerbeteiligung es ab Anfang November geben wird, verrät das Moderatorenteam der PROJECT M GmbH, welche die BTG seit drei Jahren in der gesundheits- und freizeittouristischen Neuausrichtung begleitet. „Nach umfangreichen strategisch-konzeptionellen Vorarbeiten ist es nun an der Zeit, den großen Schritt zur konkreten Umsetzung zu gehen”, begründen die Projektleiter Andrea C. Bayer und Detlef Jarosch die Entscheidung für das große öffentliche Format der Dialogveranstaltung.Diese wird neben den Präsentationen und Gesprächsrunden auf der Bühne Raum bieten für Fragen, Einschätzungen und Ideen der Gäste. Ganz so, wie auch Florian Größwang den Schlüssel zum Erfolg von Lebensräumen in der integrativen und ganzheitlich nachhaltigen Entwicklung sieht: „Es müssen neben den Gästebedürfnissen zwingend die Bedürfnisse der gesamten Region, der Unternehmen, der Beschäftigten, der heimischen Bevölkerung und der Natur gleichermaßen berücksichtigt werden, wenn es um die starke Zukunft von Destinationen geht.”So ist es nur konsequent, dass am 7. November auch weitere Macher zu Wort kommen. Tourismusakteure aus der Region teilen ihre Erfolgsrezepte und ordnen die Entwicklung von Bad Zwischenahn ein in den regionalen Kontext. Und der langjährige Geschäftsführer der Lübeck und Travemünde Marketing GmbH, Christian Martin Lukas, zeigt Beispiele der gelungenen Verschneidung von Tourismus- und Ortsentwicklung, von stringenter Markenführung und immer wieder frischen Ideen für eine verantwortungsvolle Arbeit in und mit einer historisch gewichtigen Destination.Mit all diesen Beiträgen möchte die Bad Zwischenahner Touristik GmbH zeigen, dass der eingeschlagene Weg des Wandels einer ist, der begeistern kann und die Gemeinschaft braucht. Für die Gestaltung eines Raumes, in dem gar unterschiedliche Ansprüche aufeinandertreffen und zu dessen Image jeder einzelne beitragen kann.Anmeldungen für die Veranstaltung am 7. November von 16 bis 19 Uhr in der Wandelhalle Bad Zwischenahn sind über das OnlineFormular www.bad-zwischenahn-touristik.de/... erwünscht oder per E-Mail an s.bruns@bad-zwischenahn-touristik.de.Die Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:Bad Zwischenahner Touristik GmbHUnter den Eichen 1826160 Bad Zwischenahn