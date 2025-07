Waldtage im Ahlenmoor – Plätze sichern

Das MoorInformationsZentrum Ahlenmoor (MoorIZ) freut sich vom 4. bis 7. August auf die zweite sommerliche Ausgabe der „Waldtage“ im Ahlenmoor. Nach dem vielversprechenden Auftakt im vergangenen Jahr kann das Team des MoorInformationsZentrums (MoorIZ) erneut den erfahrenen Waldpädagogen Martin Jonas begrüßen.Martin Jonas ist zertifizierter Waldpädagoge der Niedersächsischen Landesforsten und dafür bekannt, den Wald mit Spiel, Spaß und purer Lebensfreude für Groß und Klein erlebbar zu machen. Er nimmt die Gäste mit in einen Wald, der mitten im Moor – quasi auf einer Insel – liegt. Auf dieser „Moorinsel“ gibt es viel zu entdecken, zu staunen und zu erleben. Diese besondere Fläche kombiniert Moor- und Waldgebiete und bietet somit ein seltenes Naturerlebnis. Hier sind alle wichtigen Merkmale eines wertvollen Forstareals zu finden – darunter auch die viel diskutierten Veränderungen im Wald: alte Baumriesen neben dringend notwendiger Naturverjüngung. Doch es geht bei den Waldtagen nicht nur um Bäume. Themen wie Klimawandel, Nachhaltigkeit, Tierwelt und das Zusammenleben von Mensch und Natur – jetzt und in der Zukunft – stehen ebenfalls im Mittelpunkt. Mit etwas Glück lassen sich Rehe beim Äsen beobachten, Wildschweine in der Ferne erspähen oder die Stimmen der Vögel hören. Für Kinder bietet sich die spannende Möglichkeit, selbst auf Spurensuche zu gehen – ob ein Abdruck einer Tierpfote im weichen Waldboden oder angenagte Zapfen von Eichhörnchen: Der Wald steckt voller Geheimnisse, die es zu entdecken gilt.Treffpunkt ist an allen Tagen das MoorInformationsZentrum, Am Hohen Kopf 3 in 21776 Wanna. Die ca. 2,5-stündige Veranstaltung beginnt um 10:15 Uhr. Da die Ausflüge in den Wald nur bei ausreichender Teilnehmerzahl stattfinden können, bittet das MoorIZ darum, die Plätze bereits im Vorfeld online unter www.ahlenmoor.de/tickets zu reservieren. Die Teilnahmegebühr beträgt für Erwachsene 15 Euro, für Kinder 11 Euro. Alternativ sind die Tickets auch direkt im MoorIZ erhältlich. Damit der Ausflug für alle zu einem schönen Erlebnis wird, weist das MoorIZ ausdrücklich auf festes Schuhwerk und wetterangepasste Kleidung hin.Für einen rundum gelungenen Tag im Ahlenmoor lässt sich die Teilnahme an den Waldtagen durch weitere Programmpunkte ergänzen: eine Fahrt mit der Moorbahn, der Besuch der interaktiven Erlebnisausstellung im MoorIZ oder ein kulinarischer Abstecher ins Café/Restaurant Torfwerk.Am Hohen Kopf 3, 21776 Wanna – Ahlen-FalkenbergTel. 04757-8189558Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:Michael JohnenTel. (04751) 919-146Teamleitung TourismusBüro Wallstraße 12Samtgemeinde Land HadelnMarktstraße 2121762 Otterndorf