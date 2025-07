Waldbaden, Atmen und Sonnenuntergang: Meditative Momente auf Juist direkt am Meer

Naturbelassene Landschaften, Ruhe und kein Stress: Die Nordseeinsel Juist bietet mit ihren ureigenen Eigenschaften für viele gestresste Menschen die perfekte Kulisse, um dem Stress zu entfliehen.Auch Meditation auf Juist wird einfach gemacht. Die Ruhe und die Naturverbundenheit machen es Einsteigern und Fortgeschrittenen einfach, im Moment anzukommen und die eigene Mitte zu finden.Auf Juist werden verschiedene Angebote zum Thema Meditation gemacht:Termine: sonntags, ganzjährigTeilnahme: 10 €Laura Knill, Achtsamkeitscoach auf Juist, gibt mit diesem Kurs den Teilnehmern die Möglichkeit, zu reflektieren, die innere Mitte wiederzufinden und abzuschalten. Durch Meditation sollen die Teilnehmer im Hier und Jetzt ankommen.Termine: montags, bis OktoberTeilnahme: 10 €Laura Knill, Achtsamkeitscoach auf Juist, unterrichtet achtsames Verweilen am Juister Strand. Dieses Event bezieht sich auf die Meditation, um im Moment anzukommen und Geist mit Körper in Einklang zu bringen.Termine: freitags abends, samstags und sonntags vormittags bis Ende OktoberTeilnahme: ab 20 €Ort: Goldfischteiche, Hammersee, im WäldchenBeim Waldbaden führt Resilienztrainerin Susanne Schnake die Teilnehmer an verschiedene Kraftorte zum Waldbaden auf der Insel. Dort erleben die Teilnehmer die Natur der Insel und die Stärke des Waldes auf eine meditative Art, die Kraft schenken soll.Termine: Dienstag, 13.01., bis inkl. Freitag, 16.01.1026Teilnahme: 35 € pro Kurs, 15 € für den VortragWährend der Woche der Meditation führt Viola Grötz von Hey There Universe die Teilnehmer in die Themen rund um Meditation ein.- Dienstag, 13.01.: Praxiskurs „Meditation für Einsteiger*innen“- Mittwoch, 14.01.: Praxiskurs „Bewegte Meditation“- Donnerstag, 15.01.: Gehmeditation „Silent Sunrise“ & Vortrag „Meditation und Wissenschaft“- Freitag, 16.01.: Praxiskurs „Meditation und Intuition“Termine: Donnerstag, 21.08., Samstag, 23.08., Sonntag, 24.08., Dienstag, 26.08.2025, jeweils von 18:45 bis 20:00 UhrTeilnahme: 15 € pro PersonOrt: am Juister Strand, roter Rettungsturm Nr. 2Katharina von Hunen, Yoga-Trainerin, gibt den Teilnehmern die Möglichkeit, direkt am Strand vor der Naturkulisse bei Sonnenuntergang durch Yoga und gezielte Meditation den eigenen inneren Mittelpunkt zu finden.Alle Informationen zu den Meditationsangeboten auf Juist finden sich auf der Website der Kurverwaltung Juist: https://www.juist.de/gesundheit/fitness-gesundheit/fitnesskurse#c4227 Über Juist:Juist ist eine autofreie, gezeitenabhängige Nordseeinsel im Wattenmeer. Die Anreise nach Juist mit dem Schiff ist nur bei ausreichend hohem Wasserstand möglich. Auf der 17 km langen Insel selbst herrscht die Natur. Menschen und Waren werden zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit der Kutsche transportiert. Der 17 km lange Sandstrand auf der Nordseite der Insel ist quasi vollends naturbelassen und lädt damit zu Erholung und Entschleunigung ein.Weitere Informationen zur Nordseeinsel Juist finden sich auf der Website juist.de: https://www.juist.de/ Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:Strandstr. 526571 Juist