Vor Ort und digital: Erlebnisreiche Adventszeit auf Juist

Ein schöner Brauch zur Adventszeit sind hierzulande die Adventskalender, mittlerweile in allen Ausführungen verfügbar. Auf Juist muss man darauf nicht verzichten: Seit mehreren Jahren gibt es nämlich den lebendigen Adventskalender. Darin finden sich weder Süßigkeiten noch Spielsachen, sondern ganz individuell kreierte Erlebnisse. Vom 1. bis 24. Dezember bereichern ihn ansässige Betriebe, Vereine, Gruppen und Privatleute mit liebevoll gestalteten weihnachtlichen Aktionen: Ob gemeinsames Adventssingen, offene Türen bei der Inselschule oder in der Kirche, Weihnachtsshoppen mit Adventsleckereien in den Geschäften, Adventsschwimmen bei Kerzenlicht im TöwerVital, weihnachtlichem Basteln oder gemütlichen Teestunden – man kommt ganz bestimmt in Weihnachtsstimmung. Am 6. Dezember reist sogar der Nikolaus samt Knecht Ruprecht auf der Pferdekutsche an (wenn es nicht zu rutschig ist…). Ein Überblick über die einzelnen Aktionen findet sich hier Wem nach noch mehr Weihnachtsgefühl ist, der schlendere nachmittags zum „Kleinen Winterzauber“ auf dem Kurplatz. An den Wochenenden des 3. und 4. Advent und vom 27. bis 31. Dezember gibt es auf diesem kleinen Juister Weihnachtsmarkt Glühwein, Kinderpunsch und weihnachtliche Speisen. Natürlich hört man heimelige Weihnachtsmusik und an einigen Tagen um 17.00 Uhr sogar Live-Konzerte. Das Programm dafür ist hier zu finden.Wer es in der Adventszeit nicht nach Juist schafft, muss nicht traurig sein: Seit vier Jahren bietet der digitale Adventskalender die Möglichkeit, sich Inselfeeling zur Adventszeit nach Hause zu holen. Zu witzigen, spannenden und informativen Juister Geschichten muss jeden Tag eine Frage richtig beantwortet werden. Wer die Antwort weiß, könnte ein glücklicher Gewinner von ganz besonderen Preisen sein: Darunter sind neben verschiedenen Juister Produkten, Juister Sehnsuchtsboxen auch ein paar Kurzurlaube auf der Insel. Jeden Tag werden unter allen richtigen Antworten zwei Preise verlost. In diesem Jahr werden erstmals alle belohnt, die bei jedem Türchen mitmachen: Nur sie qualifizieren sich nämlich für die etwas größeren Zusatzgewinne am 25. und 26. Dezember… Los geht es am 1. Dezember, die Anmeldungen sind aber bereits jetzt möglich.Juist ist mit 17 Kilometer die längste der ostfriesischen Inseln. Dafür ist sie nur 800 Meter breit, so dass man fast überall entweder die temperamentvolle Nordsee oder das stille Wattenmeer, das zum UNESCO Weltnaturerbe zählt, sehen und spüren kann. Auf Juist, das auch Töwerland (also: Zauberland) genannt wird, gibt es mit dem Hammersee den einzigen Süßwassersee der Inseln. Gäste erreichen Juist tideabhängig bei Flut mit der Fähre (maximal zweimal am Tag) in etwa 75 Minuten oder (mehrmals täglich) mit den Schnellbooten in 30-40 Minuten von Norddeich-Mole. Juist ist Thalasso-zertifiziert und hat 2015 den Deutschen Nachhaltigkeitspreis erhalten. www.juist.de Die Pressemitteilung wird herausgegebn von unserem Partner:Kurverwaltung JuistStrandstraße 526571 Juist