Von Quads auf dem Festland und Spielgeräten am Strand

Eine logistische Meisterleistung: Der Juister Strand wird „sommerfertig“ gemachtSpätestens ab Ende April geht es los mit den Arbeiten, um den Juister Strand auf die Saison vorzubereiten. Viele Aufgaben müssen erledigt werden. Der Strand muss aufgrund der Sturmflutgefahr ab Herbst komplett leer sein. So kommt es, dass im Frühjahr das große Aufbauen und Verfahren beginnt.Das Team des Bauhofs der Inselgemeinde Juist sowie externe Firmen und viele Helfer sorgen dafür, dass der Strand für die Sommersaison gerüstet wird. Zeitgleich werden die regulär anfallenden Tätigkeiten eines Bauhofs abgearbeitet.Zahlreiche Aufgaben sind bis zum 15.05. eines jeden Jahres, wenn die Badesaison beginnt, zu erledigen:Neu sind in diesem Jahr diemodernerenan der Strandpromenade, die wichtige Informationen enthalten. Sie werden mit einem windsicheren Fundament versehen und an den entsprechenden Stellen positioniert.Mehr als einen neuen Anstrich haben diedes Strandsports erhalten: Statt der blauen Container werden mit Holz verkleidete Wagen im Stil der traditionellen Badewägen aus früherer Zeit den Strand aufwerten. Auch diese Wägen müssen von den Mitarbeitern des Bauhofs an den Strand gebracht und dort positioniert werden.Seit einiger Zeit finden sich direkt an der Wasserkante kleine. Auch diese müssen aufgebaut werden.Auch an vielen weiteren Stellen auf der Insel Juist wird fleißig gewerkelt, um das Eiland für die Sommersaison fit zu machen:Alle Informationen zum Juister Strand finden sich auf der Website der Kurverwaltung Juist: https://www.juist.de/auf-der-insel/strand-baden Juist ist eine 17 km lange Insel. Der Strand ist ebenso lang und lädt vor allem im Sommer zu langen Strandtagen ein. Das Team des Bauhofs der Inselgemeinde Juist bereitet den gesamten Strand vor, sodass pünktlich zum Start der Badesaison am 15.05. eines jeden Jahres alle bekannten und beliebten Annehmlichkeiten aufgebaut sind.Weitere Informationen zur Nordseeinsel Juist finden sich auf der Website juist.de: https://www.juist.de/ Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:Strandstr. 526571 JuistTel.: +49 (0)4935 809855