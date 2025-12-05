Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1044932

TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH Börsenstraße 7 26382 Wilhelmshaven, Deutschland http://tano.travel
Ansprechpartner:in Frau Brigitte Hainzer +49 4421 3596811
Logo der Firma TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH

Vollsperrung der Emder Eisenbahnbrücke gefährdet Ferienreiseverkehr

Tourismus-Agentur Nordsee (TANO) warnt vor massiven Auswirkungen auf Hauptsaison – fehlende Einbindung regionaler Akteure sorgt für Unmut

(lifePR) (Wilhelmshaven, )
Die angekündigte Vollsperrung der Eisenbahn-Klappbrücke über den Emder Binnenhafen vom 18. Juli bis 8. August 2026 fällt ausgerechnet in die Ferienzeit Niedersachsens und Nordrhein-Westfalens – den wichtigsten Quellmärkten für die niedersächsische Nordseeküste. Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) warnt vor erheblichen Beeinträchtigungen für Gästeanreisen, Fährverbindungen und den Tourismus auf den Ostfriesischen Inseln und dem angrenzenden Festland. Eine Sperrung der Emder Eisenbahnbrücke führt dazu, dass touristischen und freizeitwirtschaftlichen Betrieben Verluste drohen. Schließlich ist davon auszugehen, dass sich Gäste auf Grund der Baustellensituation und der damit einhergehenden Mobilitätseinschränkungen gegen eine Reise an die ostfriesische Nordseeküste und auf die Ostfriesischen Inseln entscheiden werden.

Inseln und Festland erwarten massive Einschränkungen

Von den Einschränkungen betroffen sind insbesondere die Inseln Borkum, Juist und Norderney, aber auch die touristisch geprägten Regionen des ostfriesischen Festlandes erwarten deutliche Auswirkungen, da viele Betriebe auf eine verlässliche und gut erreichbare Verkehrsanbindung der Bahn angewiesen sind. Mario Schiefelbein, Geschäftsführer der Tourismus-Agentur Nordsee GmbH, zeigt sich irritiert über den Umgang mit der Planung: „Die Nordsee ist einer der bedeutendsten Urlaubsräume Deutschlands. Dass eine so zentrale Verkehrsader mitten in der Hauptsaison für drei Wochen lahmgelegt wird, ist nicht nachvollziehbar. Touristische Akteure der gesamten Region sind fassungslos, dass die Abstimmung offenbar ausschließlich mit dem VWWerk erfolgt ist, während Touristiker, Kommunen, Reedereien und Wirtschaftsverbände nicht einmal angehört wurden.“

Touristiker kritisieren fehlende Einbindung

Bereits die jüngsten Medienberichte weisen darauf hin, dass die Sperrung nicht nur den Personenverkehr, sondern auch den Hafen- und Fährbetrieb erheblich beeinträchtigen wird. Die Emder Brücke gilt seit Jahren als störanfällig; Reparaturen und Sanierungsphasen sind laut Presseberichten wiederholt verschoben worden. Dass nun ein zentraler Zeitraum mitten in der Hochsaison betroffen ist, sorgt bei touristischen Akteuren der Region für große Verunsicherung. Schiefelbein betont: „Der Tourismus ist einer der wichtigsten Wirtschaftsfaktoren an der niedersächsischen Nordseeküste. Jede Einschränkung der Erreichbarkeit trifft nicht nur die  Inseln, sondern die gesamte Region – über eine Million Menschen und tausende Betriebe.“ Er fordert eine transparente, koordinierte Vorgehensweise. Die Reparatur der Brücke ist grundsätzlich begrüßenswert, um die Mobilitätsangebote in der Region zu stärken und auszubauen. Aber sie muss so terminiert sein, dass sie die Bedürfnisse der Region berücksichtigt. „Wir erwarten eine Planung, die alle relevanten Akteure einbindet und den Tourismus nicht zum Kollateralschaden macht. Eine Terminverschiebung der Bauarbeiten ist daher zwingend erforderlich.“

Website Promotion

Website Promotion

TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH

Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.