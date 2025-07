Volle Fahrt voraus: Piraten übernehmen auf Juist

Wenn aus Kindern echte Seeräuber werden und Jugendliche sich mutig ins Survival-Training stürzen, dann ist es zum ersten Mal so weit: Die Piratenwochen auf Juist stehen vor der Tür! An zwei spannenden Sommerterminen verwandelt sich der idyllische Januspark in ein echtes Piratenparadies. Ob kleine Matrosen oder mutige Nachwuchspiraten – hier kommen alle auf ihre Kosten.Die Piratenwochen auf Juist finden 2025 erstmalig statt.Die erste Piratenwoche wird im Juli stattfinden, die zweite im August.Das sind die Termine der Piratenwochen 2025 auf Juist:1. Montag, 21. Juli, bis Freitag, 25. Juli 20252. Montag, 18. August, bis Freitag, 22. August 2025Alle Informationen zur Piratenwoche sind auf der Website der Kurverwaltung Juist zu finden: https://www.juist.de/erleben/veranstaltung/detail/piratenwochen-auf-juist Das Programm der Juister Piratenwochen richtet sich vormittags an Kinder bis 12 Jahren, nachmittags an Jugendliche ab 13 Jahren und am freitags an die gesamte Familie.Von 10:00 bis 12:30 Uhr (montags bis freitags) wartet auf Kinder bis 12 Jahre ein täglich wechselndes Piraten-Programm. Spannende Schatzsuchen, witzige Spiele und aufregende Piratenrallyes machen jeden Tag zu einem neuen Abenteuer. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt – und am Ende zählt vor allem der Spaß am gemeinsamen Entdecken und Spielen.Auch für Jugendliche ab 13 Jahren gibt es ordentlich Seemannsgarn – und noch viel mehr: Von 14:30 bis 17:00 Uhr (montags bis donnerstags) erleben sie ein abwechslungsreiches Abenteuerprogramm mit Survival-Training, kreativer Piraten-Kunst und spannenden Team-Aufgaben. Hier sind Mut, Geschick und Teamgeist gefragt!Zum Abschluss jeder Piratenwoche findet freitags um 15:00 Uhr ein großes Piratenfest für die ganze Familie auf dem Janusplatz statt. Mit jeder Menge Spiele, Überraschungen und Mitmachaktionen wird das Fest zu einem Höhepunkt für kleine und große Freibeuter.Die autofreie Nordseeinsel Juist ist ein wahres Paradies für Familien. Weitläufige Strände, unberührte Natur und ein abwechslungsreiches Freizeitangebot machen sie zum idealen Ziel für einen unvergesslichen Urlaub. Besonders Kinder und Jugendliche finden hier vielfältige Angebote beinahe das ganze Jahr über. Vom Kinderkino über betreute Spielnachmittage bis hin zu kreativen Workshops oder Sportevents wird der Nachwuchs in fast jedem Alter kreativ und aktiv. Die Piratenwochen fügen sich perfekt in das Konzept der Insel ein: Sie fördern Kreativität, Bewegung und Gemeinschaftssinn.Weitere Informationen zur Nordseeinsel Juist finden sich auf der Website juist.de: https://www.juist.de/ Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:Online Marketing und KommunikationKurverwaltung JuistTel.: 04935 809 855E-Mail: pr@juist.de