Update zur temporären Schließung des THALASSO MEERES SPA

Wir freuen uns heute bekannt geben zu dürfen, dass unser THALASSO MEERES SPA ab dem 20. September 2024 wieder seinen Anwendungsbetrieb aufnehmen wird.



In den letzten Wochen der temporären Schließung wurde sowohl die einwandfreie Wasserqualität wieder hergestellt als auch viele Restarbeiten am Gebäude vollzogen. Nun bereitet sich das Team des THALASSO MEERES SPA voller Vorfreude darauf vor, wieder Gäste in dem 2.500 Quadratmeter großen Anwendungshaus empfangen zu können.



„Wir sind stolz und glücklich darüber, dass die Nachfrage nach unseren ThalassoAnwendungen, deren Fokus auf den Elementen des Meeres und der Küstenregion liegt, ungebrochen hoch ist“, erklärt Ulrike Fahrner, Spa-Managerin des THALASSO MEERES SPA. Dementsprechend groß ist die Freude des Teams nun wieder SpaGäste zu ihrem ganzheitlichen Thalasso Erlebnis begrüßen zu können, berichtet Fahrner.



Anwendungen können ab sofort wieder online unter meeresspa.de, telefonisch unter 04426 / 987 260 oder vor Ort gebucht werden. Unsere erfahrenen Mitarbeiterinnen an der Rezeption beraten gerne bei der Zusammenstellung unterschiedlicher Anwendungen. Alle interessierten Gäste können außerdem noch bis zum 31. Oktober vom Soft-Opening-Rabatt in Höhe von 25% profitieren.



Weiter besteht vom 13. – 19. September für alle interessierten Wangerländer und Gäste die Möglichkeit das Haus vor der Wiederöffnung, außerhalb der Buchung einer

Anwendung, zu besichtigen. Im Rahmen von Hausführungen wird den Teilnehmern das ganzheitliche Gesundheitskonzept des Hauses erläutert und die besonderen SpaRäumlichkeiten werden präsentiert. Weitere Informationen und die Möglichkeit für die Anmeldung zur Hausführung gibt es unter wangerland.de.



Wangerland Touristik GmbH

Zum Hafen 3

26434 Wangerland

