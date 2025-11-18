Kontakt
Traditionssegler im Mai zu Gast in Wilhelmshaven

„Hendrika Bartelds“ und „Swaensborgh“ nehmen Kurs auf die Jadestadt und bieten Tagestörns auf der Nordsee an

Der Wind in den Segeln, die Weite des Meeres und das Knarren der Planken unter den Füßen: Über das erste Maiwochenende steuern die beiden eindrucksvollen Traditionssegler „Hendrika Bartelds“ und „Swaensborgh“ die Jadestadt an und laden zu unvergesslichen Tagestörns auf die Nordsee ein.

Einzigartige Schiffe mit Geschichte
  • „Hendrika Bartelds“: Der imposante 3-Mast-Schoner wurde 1918 in den Niederlanden gebaut und ist heute ein Blickfang auf den Weltmeeren. Mit ihrer klassischen Linienführung und dem liebevoll restaurierten Holzinterieur bietet sie ein authentisches Segelerlebnis.
  • „Swaensborgh“: Ebenfalls ein stolzer Vertreter der Segelschifffahrt, verbindet die Swaensborgh maritime Tradition mit modernem Komfort. Ihr großzügiges Deck lädt dazu ein, die frische Seeluft zu genießen.
Am Freitag, 1. Mai und Samstag, 2. Mai haben Gäste jeweils von 10 – 16 Uhr die Gelegenheit, an Bord der beiden Schiffe traditionsreiche Seefahrtskunst hautnah zu erleben. Die Törns führen hinaus auf die Nordsee vor Wilhelmshaven und bieten einzigartige Ausblicke auf die maritime Kulisse der Hafenstadt.

Für 78 € können Segelfans in das maritime Abenteuer eintauchen – ob aktiv beim Setzen der Segel oder entspannt an Deck. Kinder bis 12 Jahre zahlen 39 €. Im Preis enthalten sind ein Mittagseintopf sowie Kaffee und Kuchen; weitere Getränke sind gegen Barzahlung erhältlich.

Einen Moment innehalten, den Alltag hinter sich lassen und das Abenteuer spüren – diese Segeltörns sich eine Einladung, die Nordsee und die Faszination der Traditionssegler in ihrer ganzen Schönheit zu erleben.

Tickets für die Tagestörns sind online, in allen reservix-Vorverkaufsstellen sowie in der Tourist-Information Wilhelmshaven erhältlich.

Weitere Informationen gibt es unter: www.wilhelmshaven-touristik.de

