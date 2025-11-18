Traditionssegler im Mai zu Gast in Wilhelmshaven

Einzigartige Schiffe mit Geschichte
- „Hendrika Bartelds“: Der imposante 3-Mast-Schoner wurde 1918 in den Niederlanden gebaut und ist heute ein Blickfang auf den Weltmeeren. Mit ihrer klassischen Linienführung und dem liebevoll restaurierten Holzinterieur bietet sie ein authentisches Segelerlebnis.
- „Swaensborgh“: Ebenfalls ein stolzer Vertreter der Segelschifffahrt, verbindet die Swaensborgh maritime Tradition mit modernem Komfort. Ihr großzügiges Deck lädt dazu ein, die frische Seeluft zu genießen.
Für 78 € können Segelfans in das maritime Abenteuer eintauchen – ob aktiv beim Setzen der Segel oder entspannt an Deck. Kinder bis 12 Jahre zahlen 39 €. Im Preis enthalten sind ein Mittagseintopf sowie Kaffee und Kuchen; weitere Getränke sind gegen Barzahlung erhältlich.
Einen Moment innehalten, den Alltag hinter sich lassen und das Abenteuer spüren – diese Segeltörns sich eine Einladung, die Nordsee und die Faszination der Traditionssegler in ihrer ganzen Schönheit zu erleben.
Tickets für die Tagestörns sind online, in allen reservix-Vorverkaufsstellen sowie in der Tourist-Information Wilhelmshaven erhältlich.
Weitere Informationen gibt es unter: www.wilhelmshaven-touristik.de
Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:
Janina Onken – Touristik/Marketing
Wilhelmshaven Touristik & Freizeit GmbH
Banter Deich 2, 26382 Wilhelmshaven
Fon: 04421-9279-0 // Durchwahl: 04421-9279-32 // Fax: 04421-927948
janina.onken@wilhelmshaven-touristik.de