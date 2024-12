Traditionssegler im Mai zu Gast in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven – Der Wind in den Segeln, die Weite des Meeres und das Knarren der Planken unter den Füßen: Anfang Mai wird Wilhelmshaven zum Schauplatz eines maritimen Highlights. Über das erste Maiwochenende steuern drei majestätische Traditionssegler die Jadestadt an und laden zu unvergesslichen Tagestörns auf die Nordsee ein. An Bord der prächtigen 3- Mast-Schoner „Hendrika Bartelds“, „Swaensborgh“ und „Gulden Leeuw“ wird die Sehnsucht nach Freiheit und Abenteuer Wirklichkeit. Einzigartige Schiffe mit Geschichte.• „Hendrika Bartelds“: Der imposante 3-Mast-Schoner wurde 1918 in den Niederlanden gebaut und ist heute ein beeindruckender Blickfang auf den Weltmeeren. Mit ihrer klassischen Linienführung und dem liebevoll restaurierten Holzinterieur bietet sie ein authentisches Segelerlebnis.• „Swaensborgh“: Ebenfalls ein stolzer Vertreter der Segelschifffahrt, verbindet die Swaensborgh Tradition mit Komfort. Ihr großzügiges Deck lädt dazu ein, die frische Seeluft zu genießen und die Nordsee hautnah zu erleben.• „Gulden Leeuw“: Dieses stolze Schiff, dessen Name „Goldener Löwe“ bedeutet, ist ein wahres Schmuckstück der Meere. Mit ihren beeindruckenden 70 Metern Länge und den majestätischen Segeln vermittelt sie das Gefühl, auf einem echten Windjammer unterwegs zu sein.Von Donnerstag, dem 1. Mai, bis Sonntag, dem 4. Mai, haben Gäste von 10 – 16 Uhr die Gelegenheit, die traditionsreiche Seefahrtskunst hautnah zu erleben. Die Törns führen hinaus auf die Nordsee vor Wilhelmshaven und bieten einen einzigartigen Blick auf die maritime Kulisse der Hafenstadt.Donnerstag, 1. Mai: Hendrika Bartelds und SwaensborghFreitag, 2. Mai: Gulden LeeuwSamstag, 3. Mai: Gulden LeeuwSonntag, 4. Mai: Hendrika Bartelds und SwaensborghFür 78 € können Segelfans in das maritime Abenteuer eintauchen – ob aktiv beim Setzen der Segel oder entspannt an Deck. Kinder bis 12 Jahre zahlen nur 39 €. Im Preis enthalten sind ein Mittagseintopf sowie Kaffee und Kuchen, während weitere Getränke gegen Barzahlung erhältlich sind.Einen Moment innehalten, den Alltag hinter sich lassen und das Abenteuer spüren – diese Segeltörns sich eine Einladung, die Nordsee und die Tradition der Traditionssegler in ihrer ganzen Schönheit zu erleben.Tickets für die Tagestörns sind online, bei allen reservix-Vorverkaufsstellen oder in der Tourist-Information Wilhelmshaven erhältlich.Weitere Informationen gibt es unter: www.wilhelmshaven-touristik.de Die Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:Wilhelmshaven Touristik & Freizeit GmbHBanter Deich 226382 Wilhelmshaven