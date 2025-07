Touristische Infos zur Krummhörn

mitreißenden Piratenshows,

einem geheimnisvollen Drehrad, bei dem jedes Kind gewinnt,

mystischen Schatzsäcken voller kleiner Überraschungen.

Ein fantasievoller Erlebnistag für Kinder und FamilienAm Sonntag, den 6. Juli, hisst Greetsiel die Totenkopfflagge und ruft zum großen Piratentag: Von 12 bis 18 Uhr verwandelt sich der Abenteuerspielplatz in Greetsiel in ein wildes Piratenparadies – perfekt für mutige Kinder, abenteuerlustige Familien und alle, die Lust auf einen fantasievollen Sommertag haben. Veranstaltet wird der Piratentag von „Anno 1704 - der Abenteuerladen“ aus Norden in Kooperation mit der Touristik GmbH Krummhörn-Greetsiel.Auf die kleinen Seeräuberinnen und Freibeuter wartet ein abwechslungsreiches Programm mit:Dazu gibt’s stilecht Popcorn und Zuckerwatte – natürlich direkt von Piraten serviert. Am Souvenirstand lassen sich passende Mitbringsel und Erinnerungen an den Tag entdecken – perfekt für alle Nachwuchspiraten.Wer mag, kommt gleich in passender Verkleidung – Piratenkluft ist ausdrücklich erwünscht! Alles, was man sonst braucht, ist gute Laune und Abenteuerlust. Der Eintritt ist frei.Das Lükko-Leuchtturm-Kinderhaus hat an diesem Tag von 10 bis 14 Uhr geöffnet und lädt alle Kinder zum Basteln und Spielen ein – ebenfalls kostenfrei.Wer noch Lust auf ein spielerisches Abenteuer hat, kann auf dem neuen Piraten-Minigolf-Platz – eröffnet April 2025 – mitten auf dem Abenteuerspielplatz eine spannende Runde drehen. Dabei wird auf Schatzkisten gezielt, an Skeletten vorbeigeschlagen und vielleicht springt sogar ein Hai aus dem Wasser – natürlich alles im stilechten Piraten-Look! Ein großer Spaß für kleine Freibeuter und große Seebären.Anno 1704 Norden- der Abenteuerladen & Touristik GmbH Krummhörn-GreetsielSonntag, 06. Juli 2025Abenteuerspielplatz Greetsiel12–18 Uhr10–14 UhrfreiGästeankünfte 156.068 Übernachtungszahlen 838.970Gemeinde Krummhörn: 154 qkm, ca. 12.000 Einwohner, 19 Dörfer insgesamt: Fischerdorf: Greetsiel und 18 Warfendörfer: Rysum, Loquard, Campen, Upleward, Hamswehrum, Groothusen, Manslagt, Pilsum, Visquard, Eilsum, Grimersum, Jennelt, Uttum, Pewsum, Woquard, Canum, Freepsum, WoltzetenEin Warfendorf ist ein künstlich aufgeschütteter Erdhügel, der dem Schutz vor Sturmfluten diente. An der höchsten Stelle der Warft steht die Kirche und war somit der Zufluchtsort für die Dorfeinwohner bei drohender Gefahr.Sehenswürdigkeiten: Hafen Greetsiel mit historischer Häuserzeile und großer Krabbenkutterflotte, Zwillingsmühlen in Greetsiel, Mühlen in Rysum und Pewsum, Leuchtturm Campen (höchster Leuchtturm Deutschlands), rot-gelb geringelter Leuchtturm in Pilsum, Manningaburg in Pewsum, Osterburg in Groothusen, UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer, Landwirtschaftsmuseum in Campen u.v.m.Top-Events 2025: Piratenfest, Krummhörner Orgelfrühling, Kunsthandwerkermarkt, Greetsieler Woche, Kutter-Korso-Fahrt, Kinderfest, 2. Nordsee-Classic, 3. Weinfest, 11. Krummhörner Kirchturm-Tour, 3. Street Food Festival, Krummhörner Lichtertage, Familien-DrachenfestHomepage: www.greetsiel.de Facebook-Seite: www.facebook.com/Greetsiel/ Instagram-Seite: www.instagram.com/diemitdemleuchtturm/ Die Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:Touristik GmbH Krummhörn-GreetsielMaike HabbenZur Hauener Hooge 1526736 Krummhörn-GreetsielTelefon: (0 49 26) 91 88 18