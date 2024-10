Eine Verkaufsaktion von ca. 15 gebrauchten, reparaturbedürftigen Strandkörben startet die Tourismus GmbH Gemeinde Dornum am Freitag, den 18. Oktober, in der Zeit von 15:00 Uhr bis 16:00 Uhr. Wer ein Schnäppchen machen möchte, schon lange vom eigenen Strandkorb im Garten oder auf dem Balkon träumt und darüber hinaus noch über handwerkliches Geschick verfügt, kann sich sein zukünftiges Schmuckstück aussuchen und günstig kaufen. Für den Transport muss selbst gesorgt werden, die Körbe müssen am selben Tag bar bezahlt und abtransportiert werden. Je nach Zustand der Körbe liegt der Preis zwischen 100 € - 300 €. Der Verkauf findet am Meerwasser Freibad in Dornumersiel statt.



Kontakt:



Tourismus GmbH Gemeinde Dornum,

Hafenstr. 3,

26553 Dornum – Dornumersiel

Tel. 0 49 33 – 9 11 10

info@dornum.de



