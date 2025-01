Tourismus-Agentur Nordsee GmbH präsentiert ersten B2B-KIPodcast für touristische Partner in der Region

Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) geht neue Wege in der digitalen Kommunikation und präsentiert den ersten B2B-Podcast, der komplett mit Künstlicher Intelligenz produziert wurde. Dieses innovative Format richtet sich an die touristischen Partner der TANO-Region an der niedersächsischen Nordsee und bietet Einblicke in aktuelle Themen, Trends und Entwicklungen der Branche.„Mit dem Start unseres KI-basierten Podcasts setzen wir deutschlandweit einen Meilenstein und nutzen als Vorreiter mutig die Möglichkeiten, die uns die moderne Technologie bietet“, unterstreicht Mario Schiefelbein, Geschäftsführer der TANO. „Auch wenn es an manchen Stellen noch ruckelt und einige Passagen in der Aussprache eher zum Schmunzeln anregen, ist es uns ein Anliegen gewesen, unseren Partnern ein modernes und informatives Medium an die Hand zu geben, das zeigt, was mit KI-Tools heute schon möglich ist.“Der neue Podcast „53Grad-Navigator“ wird ab sofort regelmäßig produziert und ist das erste Format dieser Art im touristischen Bereich. Dabei kombiniert die TANO die Stärken von fünf verschiedenen KI-Tools für die Erstellung von Intro, Titelbild, gesprochenem Text und Ton. Die Tonspur des Podcast ist vollständig KI-generiert, während das Skript größtenteils von KI geschrieben und an einigen Stellen manuell verfeinert wurde. Die beiden Charaktere „Harry & Anita“ moderieren den Podcast und führen ihre Zuhörer durch die aktuellen Branchenthemen. Das Projekt verdeutlicht, wie aktuelle Technologien sinnvoll eingesetzt werden können, auch wenn diese noch nicht in gänzlicher Form perfektioniert sind.„Wir möchten mit diesem Projekt sowohl inspirieren als auch Diskussionen über den Einsatz von KI anregen“, erklärt Mario Schiefelbein. „Die rasante Entwicklung in diesem Bereich bietet enorme Potenziale, und wir sehen uns als touristische Dachorganisation in der Nordsee-Region in der Verantwortung, neue Wege auszuprobieren und aufzuzeigen, wie die Zukunft der Branche gestaltet werden kann.“ Aufgrund der rasanten Entwicklung in der Anwendung der Künstlichen Intelligenz, geht die TANO davon aus, dass der Podcast von Folge zu Folge technisch verbessert werden kann.Parallel zum B2B-Podcast arbeitet die TANO bereits an einem B2C-Podcast für Gäste der Region. Dieser soll nicht nur unterhalten, sondern auch praktische Informationen für den Urlaub an der niedersächsischen Nordseeküste bieten sowie über aktuelle Reise-Tipps, wie z.B. Veranstaltungen, informieren.Interessierte können die erste Folge auf der B2B-Website www.tano.travel unter dem Menüpunkt Aktuelles finden oder auf den Podcast-Plattformen ihrer Wahl kostenlos abonnieren.Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.Tourismus-Agentur Nordsee GmbHLisa ZeigerBörsenstraße 7, 26382 Wilhelmshavenpresse@tano.travel, Tel.: 04421 3596811