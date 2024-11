Teekultur in Ostfriesland – Führung durch das Kapitänshaus auf den Spuren der ostfriesischen Teekultur

Am Samstag, 9. November um 15 Uhr bietet das Deutsche Sielhafenmuseum in Carolinensiel eine Führung durch das Kapitänshaus zum Thema Tee an mit anschließendem Teetrinken.Die Ostfriesen sind mit 300 l Tee im Jahr Teetrink-Weltmeister. Das hängt mit der kulturellen Verbindung Ostfrieslands mit den Niederlanden und England durch den Handel über den Seeweg zusammen. So gelangte der Tee aus deren Kolonien schon im 17. Jh. nach Ostfriesland, wo er bald Volksgetränk wurde. Hier entwickelte sich eine eigene Teekultur mit Silberbesteck, Messingstövchen und Thüringer Porzellan. Das Teetrinken verbindet bis heute Brauchtum und Ritual. Im Kapitänshaus sehen und erleben die Gäste alles das, was zum traditionellen Teetrinken in Ostfriesland dazugehört. Sie vergleichen Teesorten, lernen unterschiedliches Porzellan und Teezubehör kennen, erfahren, welche Bedeutung der Tee vor allem für die Kapitänsfamilien hatte und können schließlich selber den Tee in der traditionellen Form genießen.Karten sind an der Tageskasse und vergünstigt im Vorverkauf unter www.carolinensiel.de erhältlich. Weitere Informationen unter www.dshm.de/Programm/Termine Die Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:Deutsches Sielhafenmuseum CarolinensielPumphusen 326409 Wittmund-Carolinensiel