Am Freitag, 16.8. um 19 Uhr bietet das Deutsche Sielhafenmuseum in Carolinensiel im Rahmen seiner Veranstaltungsreihe „freitags im Museum“ die literarische Führung „Tee bei Marie“ mit Museumsleiterin Dr. Heike Ritter-Eden durch das Kapitänshaus an. Auf den Spuren des Romans „Windiger Siel“ von Kapitänstochter und Heimatschriftstellerin Marie Ulfers (1888-1960) tauchen die Gäste bei einer Tasse Ostfriesentee ein in die Blütezeit der Handelsschifffahrt im 19. Jahrhundert. Sie erleben in der Schifferkneipe und bei dem anschließenden Rundgang durch das Kapitänshaus Freud und Leid der Carolinensieler Familien und begeben sich auf Spurensuche nach der Familie Ulfers.Karten sind an der Abendkasse und vergünstigt im Vorverkauf unter www.carolinensiel.de oder 04464-86930 erhältlich. Weitere Informationen unter www.dshm.de/Programm/Termine