Taglilienparadies Bad Zwischenahn

Bei traumhaftem Wetter eine ausgedehnte Fahrradtour durch Bad Zwischenahn und die Parklandschaft Ammerland unternehmen? Immer eine gute Idee. Vor allem jetzt in den warmen Sommermonaten, wo es an jeder Ecke blüht, können sich Urlaubsgäste in Bad Zwischenahn vom Farbenmeer der Blumenpracht verzaubern lassen. Einen Zwischenstopp sollten alle Radler auf jeden Fall im Park der Gärten einlegen. Nicht nur lädt der Park zu einer wohlverdienten Pause ein, er zeigt vor allem eine große Auswahl an den verschiedensten Gewächsen.Derzeit sind die Taglilien eines der absoluten Highlights im Park der Gärten. Die Blüten dieser besonderen Pflanze blühen derweil nur einen Tag und müssen dann per Hand entfernt werden, damit weitere Blüten nachkommen können. Dafür gibt es im Park der Gärten eine ehrenamtliche Taglilien-Gruppe – rund um Hanne Rupp – die jeden Morgen im Taglilienrondell dafür Sorge tragen, dass die Besucher an diesem Tag ein prächtiges Blütenbild vorfinden. Ohne dieses Ehrenamt wäre der mehrfach ausgezeichnete Bereich im Park kein lebendiges, gepflegtes und vielfältiges Highlight für Pflanzenfans und Neugierige.Eine Möglichkeit für alle Besucher, sich ein eigenes Bild zu machen, ist die Veranstaltung „Taglilien im Park“ am Sonntag, 13. Juli, von 9.30 bis 18 Uhr. Infos zur Veranstaltung unterDiese Faszination haben aktuell auch die Tagesschau sowie die Tagesthemen aufgenommen. In einem vierminütigen Bericht der Tagesthemen wurde die Taglilien-Gruppe bei der morgendlichen Arbeit begleitet und deren Liebe und Hingabe für die Pflanzen dokumentiert. Das Video ist in der ARD-Mediathek für alle Interessierten unter folgendem Link abrufbar:Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:Adrian SchusterPressesprecherTelefon: 04403/61-9155E-Mail: a.schuster@bad-zwischenahn-touristik.de

Internet: https://www.bad-zwischenahn-touristik.de Bad Zwischenahner Touristik GmbHUnter den Eichen 1826160 Bad ZwischenahnHRB 120433, Amtsgericht OldenburgAufsichtsratsvorsitzende: Sarah HamannGeschäftsführer: Christian Wandscher