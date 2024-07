TANO und branchly starten Kooperation zur Einführung eines generativen KI-Chats

Ein generativer KI-Chat kann dabei helfen, eine optimierte Gästebetreuung anzubieten. Um vielen touristischen Organisationen an der niedersächsischen Nordseeküste den Zugang zu dieser Technologie zu ermöglichen, kooperiert die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) als erste Teilregion Deutschlands mit dem KI-Anbieter branchly., so Mario Schiefelbein, Geschäftsführer der TANO., so Schiefelbein weiter. Die Integration des so genannten GenAI Chats in bestehende Websites ist dank der Unterstützung durch die TANO und branchly besonders einfach., sagt Sebastian Flick, Geschäftsführer und Co-Founder von branchly.Da sich das Userverhalten laufend ändert, profitieren Endkunden von den Vorteilen auf der Website, weil diese zu jederzeit Fragen stellen können und qualifizierte Antworten erhalten. Mitarbeitenden der Tourist-Information können durch den digitalen Assistenten entlastet werden und sich auf ihre Kernaufgaben konzentrieren. Gleichzeitig wird eine regionsweite Wissensdatenbank aufgebaut, denn die inhaltlichen Angaben und der Content können untereinander abgestimmt werden. Marketing-Teams gewinnen Erkenntnisse über das Nutzerverhalten und können die Webseite optimieren. Zudem können Anhand der Antworten fehlerhafte Angaben auf der Webseite aufgedeckt werden. Die TANO setzt den Chat mit GenAI Agent bereits auf der Website www.nordsee53grad.de ein und möchte so ihre Servicequalität weiter verbessern. Die Websitebesucher erhalten rund um die Uhr eine personalisierte Beratung. Zudem werden wir gemeinsam mit unserem KI-Partner branchly den Service weiterentwickeln, um unseren Gästen noch mehr Serviceangebote (z.B. Urlaubs und Event Beratung & Verkauf, Wetterbasierte Vorschläge uvm.) zu liefern.Beim Chat mit GenAI Agent, entwickelt vom KI-Unternehmen branchly, profitieren Endkunden von einer intuitiven Benutzeroberfläche, die Navigation, Suche und Chat miteinander kombiniert. So finden User mit dem Chat mit GenAI Agent nicht nur mühelos Antworten auf ihre Anliegen, sondern können einen echten Dialog führen, um z.B. eine Beratung für die nächste Reise zu bekommen, und können bei Bedarf nahtlos zum passenden Support-Kanal wechseln.Am Donnerstag, 25. Juli, um 10 Uhr stellt Sebastian Flick von branchly die Funktionsweise, die technischen Features und den Setup-Prozess des KI-Chatbots vor. Interessierte aus der Tourismusbranche aus der Region können sich bei der TANO unter https://tano.travel/aktuelles/kundenservice-mit-ki-exklusives-angebot-fuer-tano-partner/ oder per Mail an marketing@tano.travel zum Online-Termin anmelden. Weitere Details zu den Rahmenbedingungen gibt es im Termin.branchly ist einer der führenden Anbieter von KI-Lösungen. branchly stellt Unternehmen in der Touristik eine effiziente Lösung zur Verfügung, die den Einsatz modernster KI-Technologien wie semantische Sofortsuche, dynamische Navigation und Large Language Models für die Kundenkommunikation ermöglicht. Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung im Bereich Customer Experience und Künstlicher Intelligenz vereint branchly geballtes Know-how in einer neuen innovativen Lösung für die beste Kundenkommunikation